【IT之家开箱】OPPO Reno5 Pro + 图赏：浮光夜影晶莹璀璨

今天下午 OPPO 发布了 “超大杯”Reno5 Pro+，主打影像和游戏功能，IT之家已经拿到新机，为大家带来开箱图赏。

除了之前的星河入梦配色外，Reno5 Pro+ 增加了浮光夜影配色，IT之家拿到的就是这个配色，是一种比较沉稳的黑色，在光线的映射下会发现细微的晶钻颗粒。

OPPO Reno5 Pro+ 机身厚度 7.99mm，重量 184g，握持宽度 74mm，非常轻薄，前后双曲面设计，手感出色。

Reno5 Pro+ 搭载 3200 万像素前置镜头，采用基于 FDF 全维人像视频技术系统，可实现 AI 焕采美颜视频、AI 视频增强、超级视频防抖 3.0、DOL-HDR 等功能。

OPPO Reno5 Pro + 搭载了后置四摄组合：5000 万像素的 IMX766 主摄，1600W 像素广角镜头、1300W 像素 5 倍混合光变长焦镜头、200W 像素微距镜头。其中与索尼联合开发旗舰传感器 IMX766，拥有 1/1.56 英寸大底，单 1.0μm 大像素。

其它配置方面，OPPO Reno5 Pro + 搭载高通骁龙 865 双模 5G 处理器，最高 12GB+256GB，6.5 英寸 90Hz 刷新率高感曲面屏，搭载 VC 立体液冷散热系统，拥有线性马达，4500mAh 大电池支持 65W 超级闪充。

OPPO Reno5 Pro+ 提供 8+128GB / 12+256GB 版本，价格分别为 3999、4499 元。

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