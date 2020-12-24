苹果 iPhone 新专利：支持多账号登陆，方便与孩子共享手机

IT之家12月24日消息 据外媒 financialexpress 消息，苹果近日提交了一份专利，表示其正在开发允许多个用户登录同一台 iPhone 的功能。专利名字为 “一个计算设备，能够使用多个访问密码以及多个加密密钥，同时系统可以支持多个不同的用户账号。”

据IT之家了解，目前的 iPhone 仅仅支持登录一个用户账号，进行切换账号的操作非常繁琐，且需要验证。这就导致一些孩子想要玩父母、家人的 iPhone 手机，会看到一些不必要的隐私，或者进行破坏性操作。为了避免这种情况，家长往往不会透露 iPhone 的解锁密码，但是儿童多次输入错误密码后，会触发 iPhone 的自我保护措施，这就导致手机会锁定一段时间无法使用，很不方便。

苹果这项专利能够在一个 iOS 设备上登录多个 Apple ID。据 AppleInsider 消息，这项技术有望使不同账号在 iPhone 或 iPad 上的私人信息完全保密。根据专利描述，苹果正致力于在手机上进一步保护用户登陆凭证、Apple Pay 付款资料，外媒表示苹果有可能在研发 SEP 安全芯片，是目前 MacBook 使用的 T2 芯片升级版本，有望在未来的 iPhone 中到来。报道还表示，除了多账号登录功能，苹果还将带来一项名为 “隐藏在熟悉的密码或者 Face ID 背后的安全措施”。