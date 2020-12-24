工信部公布 1-11 月通信业经济运行情况：累计流量达 1495 亿 GB

IT之家12月24日消息 工信部运行监测协调局昨日发布了 2020 年 1-11 月通信业经济运行情况。报告显示，1-11 月电信业务收入累计完成 12451 亿元，同比增长 3.5%。固定通信业务收入较快增长，移动通信业务收入降幅继续收窄。数据及互联网业务收入稳中有落，仍是支撑电信业务收入增长的重要力量。新兴业务收入增势突出，有力推动电信业务收入增长。

电信用户发展情况

移动电话用户规模基本稳定，4G 用户占比与上月持平。截至 11 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16 亿户，其中 4G 用户数为 12.92 亿户，同比增长 1.3%，比上年末净增 1034 万户；4G 用户在移动电话用户总数中占比为 80.9%，占比与 10 月末持平。

固定宽带接入用户规模稳步增长，千兆固定宽带接入用户持续增加。截至 11 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 4.83 亿户，同比增长 6.9%。其中，光纤接入（FTTH/O）用户 4.51 亿户，占用户总数的 93.4%。100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 4.32 亿户，占总用户数的 89.4%；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 588 万户，比上年末（87 万户）净增 501 万户。

蜂窝物联网和 IPTV 用户较快增长，手机上网用户对移动电话用户渗透率稳中有升。截至 11 月末，三家基础电信企业发展手机上网用户数达 13.45 亿户，对移动电话用户的渗透率为 84.2%，较上年末提升 2 个百分点。蜂窝物联网终端用户 11.12 亿户，同比增长 14.2%，比上年末净增 8423 万户，其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达 19.2%、18.3%、22.1%。IPTV（网络电视）总用户数达 3.14 亿户，同比增长 6.6%，比上年末净增 1976 万户。

电信业务使用情况

移动互联网流量快速增长，11 月 DOU 继续提升。1-11 月，移动互联网累计流量达 1495 亿 GB，同比增长 35.1%，增速较 1-10 月提高 1.1 个百分点。其中，通过手机上网的流量 1417 亿 GB，同比增长 28.6%，占移动互联网总流量的 94.8%。11 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 11.65GB / 户 · 月，比上年 12 月和今年平均值分别高 3.06GB / 户 · 月和 1.24GB / 户 · 月。

移动电话通话量降幅收窄，移动短信业务收入增速持续回升。1-11 月，移动电话去话通话时长完成 2.05 万亿分钟，同比下降 6.6%。固定电话主叫通话时长完成 938 亿分钟，同比下降 15.1%。1-11 月，全国移动短信业务量同比增长 18.1%。

地区发展情况

值得注意的是，中国西部地区移动互联网接入流量增速领先，分省 DOU 值差距拉大。西藏、青海、云南、宁夏、新疆和贵州 6 省 11 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）超过 15GB / 户 · 月。移动互联网用户均流量西藏遥遥领先，达到了 18.83GB / 户·月。

IT之家还了解到，我国目前固定电话普及率为 13.0 部 / 百人，移动电话普及率达 114.1 部 / 百人。