宾得 K-3 Mark III 相机亮相：新增两个控制旋钮，101 个自动对焦点

IT之家12月24日消息 据日媒 dc.watch 报道，宾得 K-3 Mark III 单反相机于 12 月 22 日正式亮相，理光公司在日本举办了内部发布会，展示了新款相机的透明结构以及参数信息。该相机采用 2573 万像素 APS-C 画幅 CMOS 传感器，搭载五轴防抖。机身采用镁合金制造，有黑色和银色版本可选。

这是宾得时隔 5 年对 K3 系列 APS-C 画幅相机进行更新。新款 K3 Mark III 外观有了很大变化，缩小了右侧肩屏，加上了两个旋钮。其中靠近边缘的旋钮没有任何刻度，预计为自定义功能；靠近五棱镜的旋钮为拍照 / 视频 / 实时取景切换，此前该功能拨杆放置在机身后侧，操作不便。

新款 K3 相机增添了一个万向摇杆，与佳能相机类似，目的是快速选择高达 101 个对焦点。此外，其余按键布局、功能与旧款类似。

与此前一样，宾得还展示了 K3 Mark III 相机的纵剖面图，这是由水刀切割开的。根据描述，这次宾得采用新研发的高折射率五棱镜，使用 “BK7”玻璃制造。同时重新设计了光学取景器光路，目的是提高取景器放大倍率，达到了前所未有的 1.05X，此前的相机通常为 0.95X 或以下。此外，反光板下方的自动对焦组件的体积也增大了，宾得也对内部空间进行了优化。

宾得近年来的单反相机全系搭载 CMOS 防抖系统，能够实现最大 5.5 挡的防抖效果。像素合成功能同样也从 K3 Mark II 继承了下来。

本次发布的新款单反与之前一样，采用镁合金机身制作，有着防水设计，坚固耐用。

相机规格：

图像传感器：2573 万像素 APS-C 画幅 CMOS

对焦系统：101 个自动对焦点（其中包含 25 个十字型自动对焦点）

防抖系统：SR II 机身五轴防抖（可达 5.5 级防抖补偿效果）

ISO 范围：100-1600000

连拍速度：12 张 / 秒

快门速度：1/8000-30s

闪光同步速度：1/200s

显示屏：3.2 英寸 162 万画点 TFT

取景器：光学取景器（100% 视野率、1.05x 放大倍率）

视频：4K/30p、Full HD/60p

存储介质：SD、SDHC、SDXC（卡槽 1 兼容 UHS-II）

电池：D-LI90（续航可达 800 张）

机身尺寸：134.5 x 103.5 x 73.5mm

机身重量：820g（含电池、存储卡）

IT之家了解到，宾得新款相机内置多种全新的胶片风格滤镜。外媒表示将于 2021 年 2 月 25 日至 28 日举办的 CP + 展会前后正式发布。