媒体实测 4G 网速到底慢了吗：个别场所 “进场难”影响体验

近日，“4G 网速到底慢了吗？”成为了舆论场关注的焦点话题。三大运营商回应称未对 4G 网络降速，与此同时，不少网友在社交平台上频频吐槽 4G 网速变慢的经历。

泰尔网测

前段时间，搜狐科技在北京四地进行了网速实测，对比历史数据，有极个别地方略有降低，但并未发现网速整体下降的情况。报道发出后，引发了大量网友讨论。为了能得到科学公正、客观准确的数据，搜狐科技联合中国信通院再次对三大运营商 4G 网速进行实测。在测试过程中，信通院专家利用同一手机、同一测速软件”泰尔网测 “，并且保证每个地点每家运营商测试 20 次后取平均数，以减少误差。

（搜狐科技联合中国信通院测速结果，单位为 Mbps）

从纵向的时间角度来看，本次搜狐科技联合信通院的测速结果显示，4G 网速稳中有涨，但存在个别场所、个别运营商网速偏低的情况，这也再次印证了搜狐科技上次的测速结论。

另据了解，泰尔系统实验室目前受工信部委托正在研发建设 “全国移动网络质量监测平台”，可以实时查看车站、商圈等重点区域的网速，包括下载速度、上传速度、覆盖率等指标，该平台正式上线后将开放给省市通信监管部门以及运营商总部等相关机构，以便实时监测反映一些重点场所的网络情况。

全国移动网络质量监测平台

根据《中国宽带速率状况报告》，2020 年第一季度，我国 4G 网络平均下载速率达到了 29.02Mbit/s，是 2016 年第三季度开始监测时的 2.5 倍。

可以看出，我国 4G 网络平均下载速率每年都在上涨，不存在下降的情况。通过比对本次的实测与平均速率后可以看出，大部分地点的网速也在平均速率（29.02Mbit/s）之上。

需要注意的是，信通院专家表示，网速下降可能受网络环境、测速服务器等因素影响。

个人使用手机测速软件测速受各种因素影响的几率也很大，比如网络用户数量、基站部署情况、测速人数、测速软件版本及机型等，所以数据存在一定的误差。

用户数量、部分场所进场难等因素影响网速

在本次测速中，极个别地点的网速也出现了低于平均水平，甚至出现下降的情况。据了解，这是因为，个别地点的网速问题与网络用户数量、网络优化维护等原因联系非常紧密。

2019、2020 年连续两年中国信息通信研究院泰尔系统实验室历时 5 个月，在全国范围内进行移动网络质量评测，覆盖高铁、高校等场景。测速结果显示，个别场景和时段存在网络质量下降的情况。中国信通院对一些共性问题进行了分析，并表示主要有三大原因。

首先，电信企业在部分场所存在进场难问题，在部分场所的网络优化施工会遇到业主方的阻力。比如在部分高铁站的候车大厅、部分高校的教学楼等场景问题尤其突出，部分建筑物内室内分布系统陈旧老化。

并且，移动网络受用户聚集程度影响比较显著，用户高聚集度将导致基站负载能力不足，进而造成个体网络体验的下降。此外，还存在新技术新频段的应用尚待普及的情况，比如载波聚合、MIMO 技术（Multi-InputMulti-Output）能够整合频谱和空间资源，提升移动网络容量。

4G 仍是 “主力军”，基站占比 63.9%

5G 是当下通信行业最热的话题，但 4G 依旧是 “主力军”，为大部分用户提供了必须的用网需求。截至今年 6 月，4G 基站在全国移动基站总量中的占比达 63.9%，达到 560.2 万个，总规模是 2014 年的 7.6 倍。

根据《2020 年 1-10 月通信业经济运行情况》，4G 用户数为 12.96 亿户，占比达 80.9%，高于 54.5% 的全球平均水平，并仍然保持缓慢增长的态势。而 2020 中国宽带发展白皮书显示，5G 用户为 1.5 亿户。

随着 4G 用户人数的增多，以及直播、短视频等 App 流行带来的流量需求暴涨，在一定程度上造成了 4G 网络的压力。

根据通信业统计公报，2019 年移动互联网月户均流量（DOU）达 7.82GB / 户 / 月，是上年的 1.69 倍。手机上网流量达到 1210 亿 GB，比上年增长 72.4%，在总流量中占 99.2%。

根据 2019-2020 年 10 月移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况，通过手机上网的流量达到 1270 亿 GB，同比增长 27.6%。10 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 11.46GB / 户，比上年 12 月和今年平均值高 2.87GB / 户和 1.19GB / 户。

可以看出，在网络建设的过渡阶段，4G 仍占主流，基站网络负载能力难以匹配高涨的 4G 流量需求。再加之无线网络环境复杂，部分场所存在网络优化维护进场难等问题，所以存在个别场所、个别时段网络速率下降的情况，但整体而言，全国 4G 网络的平均下载速率呈现的是稳中有涨的态势。