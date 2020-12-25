【IT之家评测室】卖 4399 元到底值不值？苹果 AirPods Max 体验评测

关于 AirPods Max 头戴式耳机的价格猜测很多，但是当官方悄然上架的那一刻，还是被 4399 元的价格给整懵了。也难怪，目前市面上主流的大牌降噪耳机竞品，基本没有超过 3000 元的，更何况它还要搭配苹果的其他产品，才能发挥出十成功力。所以我们也非常好奇 AirPods Max 的定价策略是否合理。这不，IT之家拿到了一只蓝色版 AirPods Max，接下来就跟大家聊聊，这波苹果为什么敢卖 4399 元？

设计理念

老实说，AirPods Max 的设计理念与很多人最初的设想都大相径庭。首先这款产品出厂就附送了一副皮套，千万别觉得这是个良心的举动，恰恰相反苹果设计师对于这个皮套的解释是，他们觉得传统那种全收纳的耳机包太过笨重，人们出差时更希望将他们直接放入袋子里，裸露的头梁部分足够结实，所以皮套只包裹了耳塞部分，当人们取出耳机时，握住头梁部分也更易操作。

更奇怪的是，这款耳机是没有实体电源键的，当你不需要用它时可以将其收纳到皮套中，自动切换低功耗模式，而皮套在静止放置 72 个小时之后，会进入到一个更低功耗的模式，此时耳机将关闭蓝牙和查找设备等功能，来延长电池寿命。如果你的皮套不慎弄丢了，那么在静置耳机 5 分钟后，就只能进入普通的低功耗模式，所以皮套对于耳机来说几乎是必备配件。

这种设计理念，看似是苹果在权衡即时连接随时聆听的易用性与续航功耗之间的利弊，实际上却是一种非常霸道的思维方式，非常符合替用户做选择的苹果味。

另一方面，在主流降噪耳机都不支持主动更换耳罩的时候，AirPods Max 却一反常态的采用磁吸式快拆设计，你可以轻而易举的摘下它，更换磨损、掉皮的耳罩。听起来是个非常 Nice 的细节，但是当看到更换一副原厂耳罩需要 500 元软妹币的时候，我又一次陷入了犹豫。考虑苹果产品喜欢单卖配件的操作一直存在，这点完全不奇怪。

看到这，你可能觉得我在黑苹果，可这就是事实。AirPods Max 从一开始就是与竞品气质完全不同的存在，如果你不是苹果生态的忠实用户，或者至少有一部 iPhone、Mac 产品搭配使用，我不太建议你购买它。

外观与佩戴

那如果你就是苹果用户呢？请接着往下看。AirPods Max 上手的第一感觉是沉，387g 的重量拿在手里能够实打实感受到它的存在。相比之下，目前最具代表性的头戴式降噪耳机索尼 WH1000-XM4 裸机重量为 254g，而我见过女生佩戴最多的 Bests Solo 系列更是只有 213g，然后我们量了一下 AirPods Max 加上皮套的重量，已经来到了 514g。此时，我的脑袋上满是问号，是谁说别家耳机保护包笨重的？

既然 AirPods Max 耳机本体都接近 400g 了，那配戴起来一定很压头吧。本来我也是坚定的这样认为，直到戴上的那一刻，真香。得益于 AirPods Max 采用了面积更大的编制穹网材质头梁，头顶受力面积增加不少；

织物耳罩配合柔软的填充记忆棉，舒适度也非常的不错。所以刚戴上它的时候，舒适度甚至超过了 XM4，不压头也不夹耳，办公室的小伙伴们直呼神奇。

这只是短时间佩戴，当佩戴时间超过 1 小时之后，重量带来的负面效应渐渐抵消了材质方面的舒适感，头部和颈椎的疲劳感也越来越明显，小姐姐戴久了估计没几个能受得了。AirPods Max 也不适合运动佩戴，激烈的晃动或跳跃，会让原本就重的耳机产生更大的惯性，在头上疯狂的摩擦，如果确实需要长时间佩戴，也请隔一段时间就摘下来缓解一下。

不过，AirPods Max 的外观设计质感极强。首先顶部头梁的位置采用了大面积的编制穹网，弹性非常的足，而且编织面的厚度纤薄，柔韧度和透气性也很不错。

穹网的两侧和边缘被一圈橡胶覆盖，内部包裹了一圈不锈钢支架。当你用手将两只耳罩向外拉扯的时候，能够感受到非常均匀紧实的韧性。

在耳罩和头梁的连接处还有一个巧妙的细节，左右头梁末端各有一个钢珠卡在耳罩里面，这样每次拉扯耳罩，就会有一个角度的变化去缓冲，不用担心姿势不对把头梁拉断。

另外，不锈钢部分也是分两段式设计的，衔接处正好用来调节头梁的长度，苹果在这里采用了强阻尼设计，拉伸时不会有松垮不稳的感觉，也不会发出明显的响声，只有收缩长度到最小时，才会有一声清脆的触底声，提示你已经收到头了。看得出来，苹果在这些细枝末节的调校上，尽量避免松垮和晃动时的声音，让人产生一种精致的感觉。

最特别的当然是两个耳罩的部分，每个耳罩都是直接用一整块阳极氧化铝切割打磨而成，耳罩表面的光泽很符合苹果产品的气质，周边圆润的弧度抓在手里也特别舒服。

右耳罩的侧边有一个旋钮和一个按钮。旋钮的造型一眼就让人想起了 Apple Watch 侧边的表冠，而按钮部分的手感，则与新款 iPad Air 4 上的电源键一模一样。旋钮负责调节音量、切歌、接听电话，按钮负责切换场景模式，苹果在 AirPods Max 这款产品上，并未使用复杂的交互逻辑，依旧是实体键触发功能。

在佩戴耳机的时候，内部嵌入的小钢珠可以轻微旋转调节耳罩的角度，配合织物耳罩的记忆填充棉，让耳朵均匀承受压力，避免夹头感。

耳罩内部的浅色印花标注了左右耳便于区分，织物部分是磁吸式设计，稍微用力即可取下更换或清洁。

摘下耳罩前部之后，裸露的部分直接展示着 AirPods Max 的 40mm 动圈驱动单元。实际上头梁也是可以拆下来的，看到顶部那个小洞了么？只需用卡针插进去，就可以将耳罩完全卸除。

内部的这层塑料侧边印着产品信息，苹果再次运用巧妙的设计将难看的文字隐藏了起来。

最后，大家应该也发现了，每个耳罩的侧边都有各有 3 个长短不一的麦克风孔，再加上左右各有 1 条细长的内向式麦克风和底部的专用麦克风，总计 9 个麦克风组成了矩阵。其中 8 个用于主动降噪功能，3 个用于声音拾取，专用麦克风只负责降噪，且精度更高。

左耳罩底部做了一条增强信号的天线带，右耳罩底部是 Lightning 接口和专用麦克风，苹果为其配备了一条 Lightning 转 USB-C 的数据线用于充电。

苹果在 AirPods Max 的设计上，保持了其一贯的金属味，多彩的颜色强调时尚感，并大胆的采用了多种材质进行碰撞，确保了佩戴的舒适度。可拆卸、更换的耳罩以及耳罩内部的钢珠是彩蛋，巧妙解决了一些竞品的不足，整个耳机给人的感觉是质感十足，精致有余。当然，它的造型是否符合你的审美，大家自有定夺。

功能与体验

AirPods Max 是一款完全服务于自家生态的产品，所以再次强调一下，不推荐用它连接非苹果设备体验。比如在 iPhone 上，你可以设置旋钮可调节的模式选项，AirPods Max 默认拥有 3 种模式，即降噪模式、关闭模式以及通透模式，但我觉得关闭模式意义不大，就直接将它去掉，只留下降噪和通透模式，这样一个小小的设置在非苹果手机上都无法操作，更别说空间音频之类的专属功能了。

关于 AirPods Max 的连接和配对方面，不必过多强调，苹果老用户没有不知道的，非苹果用户直接长按机身上的按钮，然后打开蓝牙列表配对即可，没啥好说的。但是有两点需要提一下，一是 AirPods Max 摘下耳朵之后，就无法在通知中心的音量调节里切换降噪模式；二是数码旋钮可以在 iPhone 的设置页面中选择旋转方向，可能有些强迫症用户会比较喜欢。

作为一款高端降噪耳机，大家最关心的估计还是音质和降噪表现。音质方面，借用一下我们IT之家一位老烧同事的评价，他是这么说的：

“AirPods Max 拥有良好的瞬态及声场表现。人声略贴耳，没有明显的音染。由于耳机动圈单元高频延伸的不足，不论是男声还是女声听起来都有些发干，不太适合听女声突出的歌曲。

试听李宗盛的《山丘》，吉他的拨弦声有着良好的泛音，人声颗粒感明显，整体听感宽松平衡。不过由于 AAC 蓝牙协议码率的限制，高频信息同样缺乏，人声略显粗糙，不够细腻。

流行歌曲部分，AirPods Max 的低频下潜较足，低音量大有弹性，适合听音乐节奏强的歌曲。

同样由于没有音染，声音表现较平。搭配自家 Apple Music App 听歌时，有一定音质和细节方面的加成。”

我给大家总结一下就是：“高频不足，人声略涩；音染几无，宛若白开；低频下潜，量足高弹；搭配 AM，神秘加成。”

起初他跟我说听 Apple Music 的歌有神秘音质加成，我是万万不信的，当我自己实际对比了一下网易云音乐和 QQ 音乐的表现之后，确实被神奇到了。Apple Music 里的歌曲音质真的最好，而且 AirPods Max 的官方介绍页面本来就用 256-Kbps AAC 协议的 iTunes 歌曲进行实测，所以 AirPods Max 最适合听的毫无疑问就是 Apple Music。

而降噪方面，不得不说 AirPods Max 是真的强，开启降噪之后，办公室环境下完全听不清别人的说话内容，周围的白噪音，中高频噪音也都听不见了，只能感受到自己的呼吸声、吞咽声，衣领摩擦声以及…… 耳压。

是的，头戴式降噪耳机因为本身对耳朵的物理包裹作用，在开启降噪功能后都会有耳压效应，但 AirPods Max 的耳压效应非常明显，因为它的通透模式令人惊艳。在通透模式下，你会感觉自己像是完全没有佩戴耳机的样子，甚至周围的环境声音还有所加强，只要用过你就会对它印象深刻。但是，每次当你从通透模式切换到降噪模式时，明显的耳压效应也随之而来。

当然，AirPods Max 降噪优秀的另一个原因，自然是前面提到的那 9 个麦克风的功劳，6 个外向式麦克风负责检测环境噪声，2 个内向式麦克风则用来拾音，突出你需要听到的声音。加上本身头戴式的物理隔音结构，整体降噪效果比 AirPods Pro 要更好一点，和索尼的 WH1000-XM4 难分伯仲，所以在降噪方面，大家只管放心用就行。

至于通话效果方面，AirPods Max 的表现也是超预期的，苹果很早开始布局的波束成形技术发挥了很大作用。青岛靠海，现在又正值北风呼啸的大冬天，戴上 AirPods Max 之后在户外给父母朋友打电话，它能够将你的声音从嘈杂的人声、车声、海水声甚至是风声中分离出来，电话那头对方甚至听不出你是在室外打的。当然，你也可以更加专注的倾听他们说话。温馨提示，为了出行安全，大家最好不要在马路上行走时开启降噪模式哦。

其实，和音质、降噪表现比起来，我更在意的是 AirPods Max 的计算音频技术，它内置的 Apple H1 芯片，不仅能够更好的帮助主动降噪功能阻挡外部噪音，也能实时计算头部和耳机的相对位置，营造出更加真实的沉浸立体声，也就是苹果所说的空间音频功能。

这项功能目前是苹果专属的，我们可以直接在 iPhone、iPad 等设备的控制中心里长按音量调节模块呼出，或者在蓝牙设备列表设置菜单中找到。需要注意的是，空间音频不支持听歌，只支持视频，因为目前绝大多数歌曲里没有空间信息，更没有声音的方位和临场感。

哪种类型的视频支持空间音频呢？基本上可以开启杜比全景声的视频都支持空间音频功能。目前国内对空间音频支持较好的视频平台是爱奇艺，点开视频左上角的杜比全景声图标，就可以体验了。

像目前比较火爆的八佰和金刚川这类非常注重音效刻画的战争电影，很适合戴上 AirPods Max 打开空间音频仔细品味，电影中的枪声、飞机声、点烟声等细节都更加丰满，而且你能明显感受到这些声音是从哪个方向过来的，好像你就在现场一样。

腾讯视频则需要打开「臻彩视听环绕音效」，虽然看起来没有杜比认证，但实际效果也不错。如果你有条件观看 Apple TV 或者 Netflix，那最好了，因为这两个平台的支持杜比全景声的视频数量更加丰富。

总结

AirPods Max 是一款让人意料之中又意料之外的产品，既有目前主流头戴式无线降噪耳机的功能，又有苹果独家的空间音频技术，在产品力上它的表现无疑非常强劲。而设计和视觉上 AirPods Max 非常的大胆和激进，甚至有些霸道。你说它质感精致，却又给你来了个 387g 的重量，你说它多设备切换无缝自由，交互符合直觉，却不给你电源键；你说它附送皮套，却不支持折叠收纳，这些矛盾的地方或多或少会令人有些纠结。对苹果用户来说，AirPods Max 无疑是最合适的头戴式无线降噪耳机，不过 4399 元的价格也说明，苹果的字典里向来没有 “便宜”二字。