苹果调查 M1 MacBook 使用反馈，下一代你关心哪些升级

IT之家12月24日消息 外媒 9to5 Mac 报道，总的来说，苹果的 M1 MacBook 和 Mac mini 凭借全面的大改进而大受欢迎。然而，改进永无止境，苹果在一项新的调查中向 M1 MacBook 的早期客户提出了一系列问题，包括他们会对下一代电脑做出哪些改变。

苹果 M1 MacBook Air 和 MacBook Pro 拥有非常令人印象深刻的性能提升，包括速度和效率。后者可以实现我们所见过的 Mac 笔记本中最好的电池续航。

这并不意外，但第一代 M1 MacBook Air 和 MacBook Pro 采用了与前代相同的硬件设计。新爆料称，14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro M1 机型预计最快将在明年推出。

IT之家获悉，第一批苹果 Silicon Mac 已经在早期客户手中使用了一个多月，苹果正在征求对这些机器的详细反馈，包括他们最希望在未来的 Mac 中看到什么变化。

在这里，外媒列出了一些 MacBook 用户最关心的选择。1080p FaceTime 摄像头 , 抛弃 Touch Bar, 更薄的边框 / 新设计，4 个 USB-C/Thunderbolt 端口 , 32 / 64GB 内存选择 , Face ID 等等。