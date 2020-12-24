首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>笔记本

苹果调查 M1 MacBook 使用反馈，下一代你关心哪些升级

2020/12/24 9:42:57 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家12月24日消息 外媒 9to5 Mac 报道，总的来说，苹果的 M1 MacBook 和 Mac mini 凭借全面的大改进而大受欢迎。然而，改进永无止境，苹果在一项新的调查中向 M1 MacBook 的早期客户提出了一系列问题，包括他们会对下一代电脑做出哪些改变。

苹果 M1 MacBook Air 和 MacBook Pro 拥有非常令人印象深刻的性能提升，包括速度和效率。后者可以实现我们所见过的 Mac 笔记本中最好的电池续航。

这并不意外，但第一代 M1 MacBook Air 和 MacBook Pro 采用了与前代相同的硬件设计。新爆料称，14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro M1 机型预计最快将在明年推出

IT之家获悉，第一批苹果 Silicon Mac 已经在早期客户手中使用了一个多月，苹果正在征求对这些机器的详细反馈，包括他们最希望在未来的 Mac 中看到什么变化。

在这里，外媒列出了一些 MacBook 用户最关心的选择。1080p FaceTime 摄像头 , 抛弃 Touch Bar, 更薄的边框 / 新设计，4 个 USB-C/Thunderbolt 端口 , 32 / 64GB 内存选择 , Face ID 等等。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：MacBook苹果M1 Mac

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用