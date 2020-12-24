苹果还没开始造车，专家们已经开始 YY 帮苹果造车的制造商了

最近，媒体再次报道，苹果预期将在 2024 年之前发布自己的汽车。

不过，苹果不太可能自己独自解决整个项目。报道称，苹果可能会自己开发自动驾驶系统和电池技术，同时与另一家公司合作来制造汽车。

根据两名业内专家的意见，有三家汽车制造商或可与苹果合作，帮助该科技巨头生产制造汽车。

特斯拉

Wedbush Securities 分析师丹 · 艾夫斯（Dan Ives）表示，对苹果而言，自己建造汽车工厂，并组装车辆，不仅成本高，而且容易偏离项目初衷。同时，考虑到苹果品牌的知名度，该公司想找一个合作伙伴，来制造汽车，也非易事。

艾夫斯说，特斯拉是最有可能的两个候选者之一。

不过，之前的报道并未明确说明苹果的汽车是不是纯电动的，但是苹果打算将其电池技术整合到车辆中的计划，暗示苹果汽车将拥有电动的动力总成。

日前，马斯克自曝曾想让苹果收购特斯拉而库克连协商机会都没给。事实上，2018 年的一份报告显示，2014 年，苹果曾考虑过收购特斯拉，但由于马斯克希望收购后自己的公司仍是一家电动汽车制造公司，交易最终没有谈成。另有 Roth Capital Partners 高级分析师在 CNBC 提到，2013 年，苹果曾考虑以每股 240 美元的价格收购特斯拉。

大众汽车

艾夫斯说，大众汽车比特斯拉更有可能成为苹果的汽车制造合作伙伴。

据报道，两家公司可能已经存在合作关系。2018 年的一篇报道指出，苹果计划将大众的 T6 Transporter 客车变为自动驾驶的穿梭巴士，供自己的员工乘用。

大众也有意将自己的电动汽车平台出售给其他汽车制造商，包括福特汽车。

麦格纳斯泰尔

Loup Venture 的执行合伙人吉恩·芒斯特（Gene Munster）表示，麦格纳斯泰尔将是组装苹果汽车的最佳选择，因为该公司拥有丰富的经验，生产制造其他公司设计的汽车。麦格纳曾与丰田和宝马等大型汽车制造商合作，还将为电动汽车创业公司菲斯克制造 Ocean SUV。

据报道，苹果和麦格纳此前曾讨论过合作，但由于苹果汽车项目的不确定性，讨论没有继续下去。