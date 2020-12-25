苹果给用户发邮件：价格乌龙订单将被取消

IT之家 12 月 25 日消息 近日苹果官网部分产品出现了标价错误的问题，上千元的产品只卖一两百，不少用户趁机 “薅羊毛”，然而，根据苹果给下单的用户发送的一封邮件显示，这些订单将被取消。

邮件内容如上图，苹果称 “我们在处理你的订单时意外发现其中商品价格存在问题。这些商品并没有进行任何的促销活动，但价格不准确，因此我们将取消这个订单。对于由此可能造成的任何不便，我们深表歉意。如果你已经完成付款，我们将退款至你的原支付方式。”

从用户反馈，苹果这款产品也出现了超卖的情况，下单成功的订单信息还出现了售完的状态。

IT之家了解到，23 日下午，Apple Store 中国官网商城多个第三方配件商品出现 Bug 价格，一千多元的儿童积木套件被标价不足 150 元，消息传开后，很多人开始购买 公开信息显示：比如，Shure MOTIV MV88 Digital 立体声电容式麦克风配件，正常售价 1288 元，而 Bug 价格是 235 元；UBTECH Jimu Astrobot Cosmos 机器人套件，正常售价 1499 元，Bug 价格是 149 元等等。

据苹果 Apple Store 条款与条件显示，网站上的产品和定价信息在公布前已经过核实。但是，在极少数的情形下可能有误。如果 Apple 发现定价错误，将会通知用户，取消该订单，并对订单进行全额退款。