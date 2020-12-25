全球首款，广汽埃安 AION V 量产 5G 汽车下线：搭载华为巴龙 5000 芯片

IT之家 12 月 25 日消息 12 月 24 日，搭载全球首个 5G+V2X 智能终端的广汽埃安 AION V 量产下线，这款搭载华为最新一代巴龙 5000 芯片的全球首款量产 5G 车将陆续交付到用户手上。

广汽埃安集领先 EV+ICV 科技打造 “下一代智能 SUV”，AION V 拥有广汽自主研发的全球首个 5G 和 V2X 车载智能通讯系统，搭载全球首个车规级 5G 模组 MH5000——基于华为新一代巴龙 5000 5G 芯片。5G 拥有高速率、低时延、广连接等三大绝对优势，传输速度超 4G 百倍，时延仅为 4G 的 1/50，可同时连接百万终端。

首先，通过 5G V2X 技术与智能交通网络的融合，AION V 率先实现车 - 路 - 人 - 云实时互联，可提供 L4 级智能驾驶的各种全新场景，提升驾驶安全性及可靠性。V2V 也是 5G 车联网值得期待的场景之一，AION V 与 AION V 之间拥有超前交互，如交叉路口盲区碰撞预警、逆向超车盲区预警、交通灯信息车内提醒等功能，未来还将实现广汽埃安车型之间的互联。

IT之家获悉，通过智能座舱功能，AION V 将支持 AR/VR 超高清在线视频，在车内畅享超高清 4K 影音，搭配智能语音交互系统，所说即所想；最后，通过 5G 的加持使 OTA 升级进入秒速时代，加速 “软件定义汽车”，AION V 在升级大文件的加载中可以做到快人一步，体验更佳，并率先实现硬件即插即用，持续升级，常用常新。

未来，通过 5G ，AION V 还能联动车内外监控，实现车家安防，实时加载高精度地图数据，还原更真实的道路信息，即使在卫星信号差的地下车库，也能为车主提供精确的车位路径规划，实现智能情绪识别和全息投影通话等技术。