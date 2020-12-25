游族网络：董事长林奇先生救治无效逝世

IT之家 12 月 25 日消息 今晚，游族网络发布公告称，公司于 2020 年 12 月 25 日收到公司董事长暨总经理、实际控制人、控股股东林奇先生家属的通知，林奇先生因病救治无效于 2020 年 12 月 25 日逝世。

公告指出， 林奇先生直接持有公司 219,702,005 股，占公司总股本 23.99%，为公司控股股东、实际控制人。林奇先生持有的公司股份将按法律、法规办理继承手续。公司将依据相关法律法规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。

公告还称， 林奇先生作为公司的创始人，自公司创立以来为公司的经营倾注心力，为公司的长远发展奠定坚实的基础并做出了不可磨灭的贡献。林奇先生在担任公司董事长、总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实诚信地履行了董事长和总经理的职责和义务。

最后，官方表示目前公司董事会、监事会及高级管理团队成员正常履职，公司经营业务正常开展。公司全体董事、监事、高级管理人员及员工将继续致力于公司的持续稳定发展。

IT之家曾报道，12 月 23 日，游族网络发布公告，称公司近期接到董事长兼总经理林奇先生家属的通知，林奇先生日前因身体不适入院，经治疗目前身体状况稳定并在持续好转。治疗方案和原因调查双线都有明确进展。

上海发布警情通报显示，2020 年 12 月 17 日 17 时许，某医院在诊疗时发现病患林某（男，39 岁）疑似中毒。接报后，警方立即开展侦查。经现场勘查和调查走访，发现林某的同事许某（男，39 岁）有重大作案嫌疑。目前，许某已被警方依法刑事拘留，相关侦查工作正在进一步开展中。