游族董事长林奇逝世：再见少年，再见三体宇宙

从 “高管投毒”猜测到警情通报证实，仅 1 天；

从 16 日自行就医到 25 日救治无效，仅 10 天。

12 月 25 日晚间，游族网络发布公告称，董事长林奇不幸逝世，年仅 39 岁。

随后，游族网络通过公众号发文《再见少年》悼念林奇，而在一个名为 “游族全员群”的群里，林奇的账号发了这样一句话：

“‘我愿意把我所有的科技去换取和苏格拉底相处的一个下午。’少年们，再见。”

下面的回复，呈现一片悲伤情绪。

再见少年的同时，林奇也不得不对三体宇宙说声再见了。

如今，回望林奇以及游族网络发展历程，少年林奇从白手起家，到身价数十亿，有精彩也有坎坷。

▲ 游族网络董事长林奇

白手起家，身价 68 亿

2009 年，林奇创办游族网络，布局全球化游戏研发与发行、大数据应用、IP 开发与运营、泛娱乐产业投资四大业务板块 。

游族网络曾推出过页游《三十六计》、《盗墓笔记》，手游《少年三国志》、《少年西游记》、《荒野乱斗》、《权力的游戏：凛冬将至》等游戏。

2014 年 6 月，游族网络借壳梅花伞登陆上交所主板。

1981 年的温州人林奇借由公司上市，身价超 50 亿元，当年度位列胡润百富榜 80 后富豪第 3 名。

2020 年 11 月 2 日，林奇以 68 亿元人民币财富位列《2020 胡润 80 后白手起家富豪榜》第 31 位。

风光无限的背后，游族网络近期也是问题不断：

游族网络第三季度财报显示，归属于上市公司股东的净利润为 6550.52 万元，较上年同期下降 78.03%。

游族网络方面表示，主要系公司在三季度针对海外 3 款产品进行集中推广，导致三季度单季度净利润较低。

今年上半年，游族网络还陷入了股东内幕交易的质疑。5 月 6 日，深交所下发关注函称，近日收到投资者投诉，质疑其控股股东林奇提前获知业绩修正信息进行内幕交易，要求游族网络作出相应说明。

据长江商报报道，2019 年 7 月至 2020 年 6 月，林奇累计减持公司股份 4479.92 万股，合计套现 7.9 亿元。若算上去年 10 月份 “清仓”减持所持可转债 272.5 万张的部分，林奇累计套现金额约为 10.7 亿元。

截至 10 月 16 日，林奇累计质押股份数量 1.72 亿股，质押率为 78.18%，占公司总股本的比例为 18.76%。其中，在未来半年和一年内到期的质押股份数量分别为 1.36 亿股、1.72 亿股，占其所持公司股份总数的 62.07%、78.18%，占公司总股本的 14.89%、18.76%，对应融资金额分别为 9.4 亿元、11.67 亿元。

据腾讯证券报道，林奇将其持有的 78% 以上的股权都进行了质押套现，质押方都是一些资金成本比较高的渠道，比如广东粤财信托、华安资产。按照 3 折的质押率，林奇质押拿到的 7 亿元左右的现金都投入到了关联方之中，但这些关联方并没有为游族网络带来好的收益。

而除了林奇的套现与质押，游族网络与关联方的关联交易同样值得注意：上市公司为林奇控制的关联公司输送利益 2019 年末达到 4000 余万元，2020 年 6 月达到 6600 余万元。

值得一提的是，12 月 22 日，有接近字节跳动的人士表示，字节跳动希望通过并购加快布局游戏行业，为字节跳动的流量找到变现通道，目前正在洽谈的有中手游，游族网络等。

公告中提到，林奇直接持有公司 219,702,005 股，占公司总股本 23.99%，为公司控股股东、实际控制人。林奇持有的公司股份将按法律、法规办理继承手续。

截至昨日收盘，游族网络股价为 13.3 元，市值为 121.8 亿元。

踌躇满志，到此为止

在游族网络主营的游戏业务之外，游族影业曾被林奇寄予厚望。

长江商学院陈龙教授在名为《有野心的少年》的祭文中提到，林奇从 2014 年开始收购和拼接《三体》的各种版权，到 2019 年，耗资十亿，终于完成。

林奇也为《三体》规划了很多未来，包括游戏、电影、动漫、虚拟偶像和二次元。

信息显示，上海游族文化传媒有限公司（简称：游族影业）成立于 2014 年 8 月，由林奇和孔祥照（笔名孔二狗）共同发起成立，带领 80 后核心管理团队，以互联网思维 “不温和”地进入电影行业。

2014 年 11 月，在游族影业成立仪式上公布了《三体》电影项目，并表示系列电影将拍摄成六部曲，单片投资约 2 亿元且无上限追加，由原著作者刘慈欣担纲影片监制。

《三体》电影于 2015 年 3 月 18 日开机，实拍部分已于 2015 年 7 月底全部杀青，之后进入后期制作阶段。

然而，自 2015 年 5 月开始，游族影业高管层不断震动。

目前，原游族影业副总裁杨璐和肖飞，均已离职，自立门户成立了自己的影视公司；原游族影业 CEO 韩薇于 2015 年 11 月全资收购游族美国公司，撇清了与游族影业之间的雇佣关系。

时至今日，《三体》电影持续跳票中。

2017 年，许垚从复星集团离职，加入游族网络后任上市公司董事，并在林奇控制的游族影业任 CEO。

根据相关报道，许垚在游族网络拿下《三体》版权的过程中扮演了关键角色：

“在许垚加入游族网络之前，收购《三体》全版权的谈判已经展开，但是进展缓慢，被暂时搁置。许垚加入后，接手《三体》全版权的收购事宜，开始了为期大半年的谈判历程。”

2018 年 12 月，许垚受命重新组建新公司——三体宇宙（上海）文化发展有限公司（简称：三体宇宙）。

许垚于 2019 年 1 月，赴任三体宇宙 CEO 后，就如何开发《三体》IP，进行了一系列项目推进与落地动作。

不过可惜的是，与影视化探索的命运类似，《三体》游戏项目同样进展缓慢。

直到今年 6 月，游族网络才发布公告称，以 4500 万元由三体宇宙方面获得为期 10 年的《三体》游戏开发授权。

《晚点 LatePost》11 月 10 日的文章中，林奇还在采访中表示：“以前做不好《三体》还有各种客观因素，今天我要一个人面对这个问题，我要一个人承担这个责任。”

如今，仅有月余，林奇遭下属投毒身亡。

据钛媒体报道，与游族网络公告所说 “持续好转”不同，林奇在最近几天仅剩很弱的生命体征。投毒凶手作案极为狠毒，林奇体内查到了多种毒药。他自 12 月 16 日病发求医以来，病情迅速恶化，抢救多日才识别出不同毒药种类，错过了最佳治疗期。虽然警方也快速控制了犯罪嫌疑人，但是嫌疑人并未及时交待准确毒药类型和名称。

《中国经济周刊》报道称，嫌疑人许某给林奇投毒是因职位调整产生了不满，“投毒”方式也并非坊间传闻的陈年普洱，而是通过药物。

另据三言财经报道，嫌疑人许某从国外购入一共 100 多份慢性毒药，采用持续投毒的方式下手，目前这些毒药已经将近投完。

警情通报中称，目前，许某已被警方依法刑事拘留，相关侦查工作正在进一步开展中。

不胜唏嘘。

如今，林奇已逝，许垚被拘，两者的纠葛也直接影响着三体宇宙的发展。

再见少年，再见三体宇宙

林奇与《三体》结缘于 2014 年，甚至更早。6 年过去，林奇也只能抱憾说声再见了。

2014 年 12 月 20 日凌晨，游族网络乔迁新址后，林奇向全体游族员工发出题为《因信仰聚集 传百年经典》的内部邮件。

林奇表示，人因信仰而聚，一些有共同信仰的人走到一起，就成了一个族群，一个部落，而部落文明正是人类文明的开端。当年因游戏而聚的我们，给公司起名游族。

邮件中还提到，无论多么伟大的企业都会老去，甚至消失。唯有信仰不灭，文明生息，经典不朽。可以想象，数百年之后，《三体》故事里面的描述都成了我们子孙们真实的生活场景，人们在星际和时空里穿越，那其实是我们现在讲的故事……

林奇也在邮件最后表示，这是时代赐予我们的机会。请允许我发出这样的邀请：以文明为舞台，我们一起来创造流传百年的经典。

12 月 25 日晚间，游族网络通过公众号发文《再见少年》悼念林奇：

“你，看透不美好仍相信美好，见过不善良却依旧善良。我们，会在一起，继续善良，继续相信美好，继续和一切不善良战斗。”

署名是全体族人，配图为林奇题字——给岁月以文明。

▲ 来源：游族网络

说再见的同时，三体宇宙却未完全终结，仍在不断发展中。

好消息是，9 月 1 日，三体宇宙与流媒体平台 Netflix 共同宣布，已达成协议联合开发制作《三体》英文系列剧集。

12 月 14 日，由张鲁一、李小冉等人主演的电视剧版《三体》也宣布正式杀青。