小米 11 机身将铭刻 “Harman Kardon”，带来高端音频新突破

IT之家 12 月 26 日消息 根据小米手机官方的消息，小米 11 系列将与专业音频品牌哈曼卡顿合作，“Harman Kardon”的标志也将铭刻在小米 11 机身上。

小米的喇叭卡口做了特殊的设计，有两个圆形开口和五个椭圆形开口，并且采用了 CNC 钻切工艺。在海报中，小米还表示小米 11 将带来高端音频新突破。

IT之家了解到，哈曼卡顿为哈曼国际工业旗下的部门，成立于 1953 年。哈曼卡顿推出了 SoundSticks、GLA55 等多款多媒体扬声器。奔驰、宝马、Mini、路虎和克莱斯勒等高端车也配备了哈曼卡顿的车载音响系统。

IT之家了解到，小米 11 将于 12 月 28 日发布，目前已知小米 11 定位全新高端之作。

屏幕方面，小米 11 搭载小米手机有史以来最顶级的屏幕，首发新一代大猩猩玻璃。小米 11 系列至少将包括小米 11 和小米 11 Pro 两个版本，继续采用挖孔全面屏方案，其中小米 11 为双曲面屏，而小米 11 Pro 为 2K 四曲面屏，均将支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。

相机方面，小米 11 采用的是小方形的矩阵 2+1 三摄设计，小米 11 Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。

配置方面，搭载高通本月宣发的骁龙 888 芯片，拥有 12GB 内存，运行安卓 11。

其他方面，小米 11 Pro 有望支持百瓦级超级快充。