TIOBE 发布 12 月编程语言排行榜：C 语言第一，Java 重回第二，python 第三

IT之家12月26日消息 编程语言社区 TIOBE 今日发布了 12 月份的编程语言排行榜。根据表中显示，12 月 C 语言排名第一，Java 降至第二位，Python 排列第三，与去年同期相同。C++、C# 分别位列第四、第五。

TIOBE 指数的评分依据是全球范围内熟练的软件工程师、教学课程、第三方网站，此外根据搜索引擎的热度加权进行排名，包括不同地区的谷歌、必应、雅虎、维基百科、搜狗等等。该指数每月更新一次，值得注意的是 TIOBE 指数并不代表最好的编程语言，或者是创作代码数量最多的编程语言。

从长期数据来看，Java 语言与 C 语言的使用率自 2002 年一直位列前两位，同时 Python 的使用率自 2018 年起便迅速攀升，目前位居第三。具体来看，本月 C 语言使用率为 16.48%，Java 为 12.53%，Python 为 12.21%。

TIOBE 表示，本月的指数接受了 Emerald 语言的发明者 Eric Jul（埃里克 · 朱尔）的建议，将这个语言纳入统计。目前 Emerald 语言位列第 174 名。此外，TIOBE 表示仍有很多用户发送的电子邮件需要处理，请大家耐心等待。

IT之家还了解到，TIOBE 每年都会公布年度编程语言，奖项授予该年度使用率增长最快的语言，去年的获得者为 C，2018 年获奖者为 Python。