Python 之父 Guido van Rossum 退休失败，正式加入微软

IT之家11月13日消息 去年 10 月， Python 创始人 Guido van Rossum 在 Dropbox 公司工作了六年半后决定退休。

现年 64 岁的 Van Rossum 退休一年后决定再度复出，今天宣布已加入微软开发者部门 (Developer Division)，但暂时未揭晓将担任哪一项职务。值得一提的是，Van Rossum 是荷兰人。

IT之家了解到，Python 原先是荷兰程序大师 Guido van Rossum 的一项个人项目。

20 世纪 80 年代末，van Rossum 在荷兰国家数学和计算机科学研究中心的 CWI 部门开发分布式系统。由于对已有的编程语言感到十分失望，他决定开发一门既易于使用功能又强大的语言。然后他从 ABC 语言借用了一些特性，于是，Python 从此宣布诞生了。

但实际上，直到 1989 年末，van Rossum 才开始认真地开发这门语言，并通过喜剧团体 “Monty Python”的名字命名了这门语言的名称，并因为自己的喜爱制定了一个巨蟒的 logo。

在 20 世纪 90 年代初期到中期，Python 开始受到各方关注。从此，Python 的时代来临了。

值得一提的是，本月初，TIOBE 近日公布了今年 11 月最受欢迎编程语言排行榜。而此时，已经 35 岁的 Python 被宣告首次超过了 Java，Python成为了这个世界上第二受欢迎的编程语言。