加拿大公司 VueReal Micro LED 屏幕良率超 99.99%，有望成为 OLED 继任者

IT之家12月26日消息 据外媒 DisplayDaily 报道，近日加拿大公司 VueReal 宣布其 Micro LED 屏幕技术取得了突破，良率高达 99.9996%。该公司一直致力于研究倒装结构的 Micro LED 芯片，能够大幅提高发光效率，可以实现相比 OLED 更高的效率以及更长的寿命。

市面上大部分 Micro LED 普遍良率不高，工艺复杂，并且对静电敏感程度很高，导致无法大规模量产应用。VueReal 的发光芯片大小仅为 8 微米，并且工艺简单，产量高。VueReal 技术副总裁 Fathi 博士表示，这种方法基于两步台面工艺，相比此前的垂直 Micro LED 额外多出一个步骤，使得电极台面更小。其它厂商使用通孔工艺，这会导致结构脆弱，良率变低，并且对于 ESD 静电敏感。Fathi 博士还补充道，“我们的工艺步骤不仅和垂直 Micro LED 一样简单，并且与现有 LED 制造厂兼容。”

VueReal 的 CEO 表示，目前该公司正在向第三方代工厂提交这种制造方法，来提高 Micro LED 产能。此外，还将通过该公司的 microVue 检测系统来全面检查 LED 的缺陷和性能，进一步提高良率和减少成本。

IT之家了解到，国内厂商康佳此前推出了 MicroLED 屏幕的智能手表产品。目前 OLED已经大规模普及，其继任者mini LED 尺寸为 50~200μm，现在已经有成品推出。下一代 MicroLED 一旦解决了良率和成本问题，将会在智能手表、手机方面得到应用。

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