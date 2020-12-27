微软 Lumia 950 XL Win10 ARM 支持运行 x64 仿真桌面应用：AutoCAD 2021 亮了

IT之家12月27日消息 外媒 Windows Latest 报道，Windows 10 Mobile 平台设备已经停产，但现有的 Windows Phone 仍然足够强大，可以测试 Windows 10 ARM 的新功能，包括 x64 应用仿真。

早在 2019 年，就有报道称，x64 仿真将在 Windows 10 ARM 中出现，但时间被推后了一些。今年 11 月，微软证实，x64 仿真支持最终将包含在 Windows 10 下一个版本中，预计将于 2021 年春季正式推出。

Windows 10 ARM 于 2016 年首次公布，一开始支持模拟仿真运行 x86 应用。当时并没有立即支持 x64 应用的计划，但随着越来越多的用户希望微软解决 Windows Store 中的 “应用空白”，x64 应用仿真终于在 Windows 10 Insider Preview Build 21277 中到来。

在这个预览版更新发布后，独立开发者 ADeltaX 现在已经成功地通过 Windows 10 ARM 中的仿真 x64 桌面应用在老式 Lumia 设备上运行。

此前这个充满激情的 Windows Phone 社区，他们修改微软的移动设备以运行完整版本的 Windows 10，如 Windows 8 和 Windows 10 ARM。

IT之家获悉，Windows 10 ARM x64 仿真是他们最新推出的项目。从截图中可以看到，通过仿真可以运行 AutoCAD 2021（x64）桌面应用，而且还支持横向模式。

Windows Phones 上的桌面应用看起来相当不错，而且它们也非常好用，但这并不是一个实用的解决方案。这是因为桌面程序中较小的区域无法使用智能手机触摸屏访问。

不过，看到开发者完成这样的壮举还是很不错的，而且在不久的将来，Windows 10 ARM 也有可能来到 Android 手机上。

这一切都要归功于 Windows 10 ARM，这个操作系统已经针对基于 ARM 的处理器进行了优化，比如三星 Exynos 和高通骁龙。