岁末将至， 攀升主机新年狂欢：十代酷睿办公电脑 2299 元起

IT之家12月27日消息 2020 即将翻篇，攀升电脑为了庆祝新年，在天猫新年狂欢活动中拿出了大幅度降价优惠，例如攀升灵悦 E5 办公电脑搭载了英特尔 十代酷睿 i5 10400 处理器，明日 0点 售价 2299 元起，还有酷睿 i3 版和 i7 版可选。

IT之家了解到，这款办公电脑采用了 i5 10400 处理器，搭配技嘉 / 华硕 B460M 金牌主板，无独立显卡，配备 8/16GB 内存，最高可选 500G NVME 固态硬盘或 240G 固态与 1T 机械硬盘的组合。送定制商务键鼠、限量送 WI-FI 无线网卡，主打性能和静音。

此外，该机还有一个九代酷睿 + 七彩虹 B365M 主板 + 七彩虹 GTX 710 独显的配置，更适合部分对内存敏感的设计行业用户，价格同样为 2299 元。

除此之外，还有一款更适合游戏玩家的攀升战境S5主机，搭载英特尔十代酷睿 i5 10400F处理器，采用华硕 B460M主板，可选 GTX 1660Super 独显，辅以16G双通道高频内存，最低 480GB 普通固态硬盘，最高 500GB 的西数蓝盘 SN550，到手价3699元起。

当然，攀升也还有其他促销款，感兴趣的小伙伴可在商店内自行查看。