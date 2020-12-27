首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>笔记本

岁末将至， 攀升主机新年狂欢：十代酷睿办公电脑 2299 元起

2020/12/27 13:31:56 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家12月27日消息 2020 即将翻篇，攀升电脑为了庆祝新年，在天猫新年狂欢活动中拿出了大幅度降价优惠，例如攀升灵悦 E5 办公电脑搭载了英特尔 十代酷睿 i5 10400 处理器，明日 0点 售价 2299 元起，还有酷睿 i3 版和 i7 版可选。

IT之家了解到，这款办公电脑采用了 i5 10400 处理器，搭配技嘉 / 华硕 B460M 金牌主板，无独立显卡，配备 8/16GB 内存，最高可选 500G NVME 固态硬盘或 240G 固态与 1T 机械硬盘的组合。送定制商务键鼠、限量送 WI-FI 无线网卡，主打性能和静音。

此外，该机还有一个九代酷睿 + 七彩虹 B365M 主板 + 七彩虹 GTX 710 独显的配置，更适合部分对内存敏感的设计行业用户，价格同样为 2299 元。

天猫攀升灵悦E52299元直达链接

除此之外，还有一款更适合游戏玩家的攀升战境S5主机，搭载英特尔十代酷睿 i5 10400F处理器，采用华硕 B460M主板，可选 GTX 1660Super 独显，辅以16G双通道高频内存，最低 480GB 普通固态硬盘，最高 500GB 的西数蓝盘 SN550，到手价3699元起。

天猫攀升战境S53699元直达链接

当然，攀升也还有其他促销款，感兴趣的小伙伴可在商店内自行查看。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：攀升导购

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用