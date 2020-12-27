央行副行长就金融管理部门约谈蚂蚁集团回答多个重点问题

IT之家12月27日消息 2020年12月26日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门联合约谈蚂蚁集团。

据新华社报道，中国人民银行副行长潘功胜今日就金融管理部门约谈蚂蚁集团一事向记者回答了多个问题，例如约谈的主要内容和未来监管的政策取向原则。

IT之家此处引用三个要点内容，具体问答内容请参见新华社原文。

蚂蚁集团成立以来，在多个方面方面发挥了创新作用。但作为在金融科技和平台经济领域具有重大影响力的企业，蚂蚁集团必须自觉遵守国家法律法规，必须将企业发展融入到国家发展大局中，必须切实承担企业社会责任。

此次金融管理部门约谈蚂蚁集团，主要目的是督促指导蚂蚁集团深入贯彻党和国务院有关精神，按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，进一步规范金融业务经营与发展。