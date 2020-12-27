央行副行长就金融管理部门约谈蚂蚁集团回答多个重点问题

IT之家12月27日消息 2020年12月26日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门联合约谈蚂蚁集团。
据新华社报道，中国人民银行副行长潘功胜今日就金融管理部门约谈蚂蚁集团一事向记者回答了多个问题，例如约谈的主要内容和未来监管的政策取向原则。
IT之家此处引用三个要点内容，具体问答内容请参见新华社原文。
此次约谈的背景是什么？
蚂蚁集团成立以来，在多个方面方面发挥了创新作用。但作为在金融科技和平台经济领域具有重大影响力的企业，蚂蚁集团必须自觉遵守国家法律法规，必须将企业发展融入到国家发展大局中，必须切实承担企业社会责任。
此次金融管理部门约谈蚂蚁集团，主要目的是督促指导蚂蚁集团深入贯彻党和国务院有关精神，按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，进一步规范金融业务经营与发展。
约谈的主要内容是什么？
金融管理部门对蚂蚁集团提出了重点业务领域的整改要求：
一是回归支付本源，提升交易透明度，严禁不正当竞争。
二是依法持牌、合法合规经营个人征信业务，保护个人数据隐私。
三是依法设立金融控股公司，严格落实监管要求，确保资本充足、关联交易合规。
四是完善公司治理，按审慎监管要求严格整改违规信贷、保险、理财等金融活动。
五是依法合规开展证券基金业务，强化证券类机构治理，合规开展资产证券化业务。
对此，蚂蚁集团要充分认识到整改的严肃性和必要性，对标监管要求，尽快制定整改方案和实施时间表。同时，要加强风险管控，保持业务连续性和企业正常经营，确保对公众的金融服务质量。
金融管理部门对金融科技监管的政策取向是什么？
未来监管的政策取向将遵循以下原则：
一是坚决打破垄断，纠正、查处不正当竞争行为，维护公平竞争市场秩序。
二是坚持所有金融活动必须依法依规纳入监管，坚持金融业务必须持牌经营，坚持对各类违法违规行为“零容忍”。
三是坚持“两个毫不动摇”，依法保护产权，弘扬企业家精神，激发市场主体活力和社会创造力，增强我国金融科技企业在全球的核心竞争力。