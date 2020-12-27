零排放，我国首款大功率双源制电力调车机车下线：国内首创 “接触网 + 储能单元”

IT之家12月27日消息 据中国中车发布，12 月 26 日，国内首款零排放大功率双源制电力调车机车在中车株机公司下线，为陕西铁路物流集团 “智能铁路”“智慧物流”建设增添强劲动力和无限活力。

IT之家获悉，这台外形酷似 “雄狮”的调车机车，在国内首创 “接触网 + 储能单元”双源制模式，摆脱了接触网的 “束缚”，能自由穿梭于有电区和无电区；甩掉了传统调车机车的排气管，可实现零排放、低噪声、无污染，每台车每年可减少碳排放约 100 吨；定制了 “保暖措施”，在不惧严寒的同时，可轻松牵引 5000 吨，快速完成列车编组。

下面是视频介绍：

绿色节能

该车采用电 - 电混合供电模式，满足绿色、零排放的设计要求，同时应用先进可靠的牵引电传动集成技术，不仅提升整车效率，相比传统内燃调车机车还可节能 20% 以上。

智能便捷

该车采用有网无网自动转换技术，降低司乘人员劳动强度，减少人工操纵失误。该车应用车载智能中心和无线传输技术，将机车状态信息时时传输到地面，建立 “车 - 地一体化”的信息平台，保障机车有效运行。

安全可靠

该车配置的锂电池系统采用火灾检测系统和自动灭火系统进行双层保护，有效降低火灾风险。同时，应用新一代标准化制动机，极大提高了制动安全性，以及机车可操作性、可维护性。