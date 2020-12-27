日本 “隼鸟 2 号”采集的小行星岩石样本亮相

IT之家12月27日消息 今年除了嫦娥五号成功采集月球表面样本之外，另一重要成就便是日本 “隼鸟 2 号”采集样本的成功返回。日本宇宙航空研究开发机构 JAXA 近日公布了一组照片，展现了 “隼鸟 2 号”从小行星 “龙宫”收集的两份样品。

图片中 A 室的样本由 “隼鸟 2 号”于 2019 年 4 月首次着陆期间收集，C 室样本是 2019 年 7 月收集的。“隼鸟 2 号”第二次采集发射了一枚炸弹来击碎小行星 “龙宫”表面，然后着陆进行采集工作。这样做的目的是获取深层的岩石样本，以避免表层的宇宙射线干扰。由图可见，两份样本材质类似，均为深黑色类似木炭。JAXA 表示，岩石样本十分坚硬，在转移的过程中不会碎裂。

值得注意的是，第二张图中的样本尺寸最大长度为 1cm，并且有着一个银白色的类似铝箔的物体，JAXA 怀疑其为人造物体。尽管目前没有最终确认，但是 JAXA 表示，这枚物体有可能是发射的炸弹残骸，或者采集器表面脱落的铝，并不代表真的有外星人在小行星 “龙宫”表面。

JAXA 此前展示过样本在采集器中的原始状态。本次任务 “隼鸟 2 号”总共采集了 5.4g 样本，接下来研究人员将对 A、B、C 三个舱室中的样本进行分析。

IT之家了解到，“隼鸟 2 号”于 2014 年发射升空，总共飞行里程达 52 亿公里。在发射装载有样本的返回舱回到地球后，探测器继续前往 “1998KY26”进行剩余任务。