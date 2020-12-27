外媒：《曼达洛人》成为今年盗版下载最多的电视剧

IT之家12月27日消息 2020 年即将结束，今年全球由于受新冠疫情影响，人们长时间待在家中，因此观看电视剧成为了主要的娱乐方式之一。外媒 torrentfreak 公布了今年通过 BitTorrent 下载的盗版电视剧榜单，《曼达洛人》成为榜首，《黑袍纠察队》排名第二，第三名为《西部世界》；《行尸走肉》由第六名降至第七名。

该榜单并不只是包含今年新上映的剧集，往年的也算在内。因此，HBO 出品的《权力的游戏》此前连续几年位居榜首。《曼达洛人》由迪士尼投资拍摄，是 “星球大战”系列的衍生剧，近日刚刚播出第二季最后一集 “营救”。在这一集中，“天行者”卢克手持光剑亮相，为星战迷带来许久未见的感动。

外媒 torrentfreak 表示，今年榜单前三名分别代表着迪士尼、亚马逊、HBO 三家电视剧制作方，标志着如今在线订阅服务已经变得支离破碎，因为不是每个人都负担得起每月三家订阅平台的成本。因此，盗版电视剧下载如此普遍的原因便解释得通。值得注意的是，今年新上映的《星际迷航：皮卡德》、《局外人》两部电视剧也登上了榜单，分别位列第五、第八名。

IT之家了解到，2019 年《权利的游戏》是下载冠军，《曼达洛人》位列第三。