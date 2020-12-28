2020 即将结束，Adobe 警告用户即将停止 Flash 支持，微软已经准备将其删除

IT之家12月28日消息 微软和 Adobe 计划在 2021 年初取消对 Flash 的支持。微软此前已经确认 Win10 的下一次更新将自动删除 Flash Player。同时 Adobe 现在发布了一个新的警告提醒用户将永久删除该软件。

在截止日期之前，用户仍可以使用 Adobe Flash Player。Adobe 表示 “将从 2021 年 1 月 12 日开始禁止 Flash 内容在 Flash Player 中运行。Adobe 强烈建议您通过单击 “卸载”按钮立即从系统中删除 Flash Player”。

此外，Adobe 还强调他们将安全性作为出发点，并警告用户即使他们选择不手动删除 Flash 播放器，Flash 内容也会在明年 1 月自动停止工作。

▲ 图源于 Adobe ，via：Windowslatest

目前 Adobe 正在逐渐取消对 Flash 的支持，预计三周内所有 Flash 用户均会看到上述警告。除了 Adobe 外，微软也计划通过 Windows Update 直接从系统中删除 Flash Player。

IT之家了解到，此次更改不会影响用户浏览器正常使用，在下一次大版本的浏览器更新之前，Flash 仍是内置组件之一。例如微软 Edge v88、Firefox 85。