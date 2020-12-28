消息称 OPPO 除 IMX766 外还有一颗 IMX789 正在测试

IT之家12月28日消息 OPPO 刚刚推出 的 Reno5 系列的超大杯 OPPO Reno 5 Pro+ 采用与索尼联合开发的旗舰传感器 IMX766，拥有 1/1.56 英寸大底，单 1.0μm 大像素。

数码博主 @数码闲聊站 爆料称，OPPO 方面除了定制 IMX 766 外，还拥有一颗大底 CMOS 传感器 IMX789，但即将发布的 OPPO FindX 3 恐难以首发。

IT之家了解到，Exmor 是索尼应用在其部分 CMOS 图像传感器上的技术名称，可以实现片上模数转换以及错行像素的两步降噪并行处理。

索尼于 2008 年 6 月 11 日发布 Exmor R，这也是世界上首个量产型背照式传感器技术，可以帮助智能手机在低亮度环境下获取高分辨率视频或图像。之后，索尼又推出了新的 Exmor RS，内置相位对焦点的积层型 CMOS 传感器，具备高速自动对焦能力。例如我们平时常见的 IMX 586 等均属于 Exmor RS 系列。

据官方介绍，索尼旗下消费类相机 CMOS 图像传感器拥有数十款型号，包括 4/3 画幅到中画幅级、Type 1/3~1 级，商用级产品从 8MP 的 IMX317 到 150MP 的 IMX411 均有提供。