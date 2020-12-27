好戏不止一场，小米 11 发布会现场还将推出 MIUI 12.5：为新年好戏再加更多惊喜

IT之家12月27日消息 小米手机官方和小米创办人，董事长兼 CEO 雷军等放出了一张小米 11 发布会的预热海报，显示 MIUI 12.5 将在小米 11 发布会上亮相。但根据目前已知曝光内容，小米 11 似乎并未搭载 MIUI 12.5，仅运行基于安卓 11 的 MIUI 12.0.9.0 稳定版（RKBCNXM）。

官方谓之“给你爱不释手的，心心念念的，耳目一新的，MIUI 12.5”“为2021新年好戏，再加更多惊喜”“美好的不只有全新小米 11，

还有全新的 MIUI12.5”。从海报内容来看，预计 MIUI 12.5 将在信息透明和外观等方面有所进步。





▲图源自小米

IT之家曾报道，小米创办人，董事长兼 CEO 雷军今日为小米 11 做预热宣传时表示，智能手机就是硬件、软件和互联网服务高度融合的产品。并暗示小米接下来将会在 MIUI 方面付出更多努力，为用户带来更好的体验。

雷军原文：