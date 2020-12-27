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好戏不止一场，小米 11 发布会现场还将推出 MIUI 12.5：为新年好戏再加更多惊喜

2020/12/27 11:03:26 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月27日消息 小米手机官方和小米创办人，董事长兼 CEO 雷军等放出了一张小米 11 发布会的预热海报，显示 MIUI 12.5 将在小米 11 发布会上亮相。但根据目前已知曝光内容，小米 11 似乎并未搭载 MIUI 12.5，仅运行基于安卓 11 的 MIUI 12.0.9.0 稳定版（RKBCNXM）。

官方谓之“给你爱不释手的，心心念念的，耳目一新的，MIUI 12.5”“为2021新年好戏，再加更多惊喜”“美好的不只有全新小米 11，
还有全新的 MIUI12.5”。从海报内容来看，预计 MIUI 12.5 将在信息透明和外观等方面有所进步。

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▲图源自小米

IT之家曾报道，小米创办人，董事长兼 CEO 雷军今日为小米 11 做预热宣传时表示，智能手机就是硬件、软件和互联网服务高度融合的产品。并暗示小米接下来将会在 MIUI 方面付出更多努力，为用户带来更好的体验。

雷军原文：

智能手机就是硬件、软件和互联网服务高度融合的产品。前几天，小米把散落在各处、和体验相关部门全部整合，成立了软件与体验部，使命就是打造更好的软硬件融合以及互联互通的体验。

加油，我相信 MIUI 会更好。

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关键词：小米MIUI

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