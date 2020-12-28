大疆更新 DJI Care 随心换售后服务，新增飞丢保障

IT之家12月28日消息 大疆官方今日宣布更新 DJI Care 随心换售后服务，为 DJI Mini 2、Mavic Air 2 提供飞丢保障：意外或操作不慎导致的飞丢事故，都可享受更优惠的置换权益，让飞行更安心。

根据描述，对于已经购买 DJI Care 随心换服务的用户，直接享受升级，不需要额外付费。发生飞丢意外之后，支付相应费用即可获得同款新机；此外，用户在意外炸机之后，只花费很少的费用即可置换新机。

大疆 DJI Care 随心换服务的保障范围包含意外进水、撞机跌落、自然磨损等场景，全面覆盖各种飞行意外。此外，还有极速换新、双向免邮、专线服务、赠三者险等服务权益。

IT之家了解到，随心换服务 1 年版提供 2 次飞行保障，1 次飞丢失联保障‘随心换 2 年版提供 3 次保障，飞丢失联至多可使用 2 次。用户需要在无人机激活之前，或者激活后 48 小时后通过 DJI Fly App 购买。DJI Mini 2 随心换服务 1 年版售价 299 元，Mavic Air2 随心换服务 1 年版售价 499 元。

此外，今年 12 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日，超时未购买服务的用户可以通过大疆官方微信进行视频验机，之后可以购买 DJI Care 随心换服务。