大疆 FPV 穿越无人机通过美国 FCC 认证，型号为 FD1W4K

IT之家12月11日消息 大疆即将发布的新品 FPV 穿越无人机近日通过美国 FCC 审核，展现了非常多的信息。根据描述，该型号 FPV 无人机将支持 2.4/5.8GHz 频率，具备 2000mAh，22.2V 的锂电池组。机身型号为 “FD1W4K”，预计将支持 4K 分辨率视频的拍摄。螺旋桨采用 3 叶片设计，摄像头位于机身中上部，支持竖直方向的角度调节。这种四轴无人机属于 FPV 穿越机类型，追求小巧灵活。飞手需要佩戴 VR 眼镜，以第一视角进行控制，来绕过障碍物进行竞速比赛或者休闲娱乐。

▲ 推特博主 OsitaLV 此前的爆料

▲ 大疆 FPV 正在 FCC 审核的图片 | 来自 Drone Dj

此外，该款无人机的控制器、VR 眼镜 “Goggles 2”的信息也得到曝光。

IT之家此前曾报道：《大疆穿越机 FPV COMBO 谍照曝光：套装搭载 VR 眼镜》展现了一名推特博主试飞大疆 FPV 无人机的照片。

据IT之家了解，大疆此前就已经发布过 FPV 穿越机飞行套装，包含了遥控器、图传组件（不含飞机本体）以及 FPV 飞行眼镜。其最大的特点是采用数字信号进行图传，画质高并且十分稳定，实现 28 毫秒 / 4 公里的远距离低延时数字图传，720P/120fps 的高帧率显示。