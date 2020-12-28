李佳琦到访中消协，重视监督主动沟通受肯定

IT之家 12 月 28 日消息 据中消协官网消息，12 月 25 日，中消协秘书长朱剑桥接待了来访的淘宝主播李佳琦及所属公司美腕（上海）网络科技有限公司负责人。双方就明确直播带货主体角色定位，规范直播电商行业发展，加强消费教育引导，保护消费者合法权益等问题进行了深入沟通。

朱剑桥代表中消协对美腕公司及李佳琦本人加强自律、重视监督、主动沟通、承担责任的做法予以充分肯定。他指出，近年来直播电商作为新消费业态发展迅猛，也暴露出不少问题，在给消费者带来便利的同时也增加了消费风险，引发多方关注，目前正在经历从快速发展到规范发展的蜕变。作为直播带货主体，要明确自身在此类营销模式中的角色定位，以及相应的法定责任和义务，通过规范行为、加强管理，防范出现直播带货违规侵权风险。要明确能力与责任的关系，树立 “能力越大，责任越大”观念，坚持妥善处理消费者投诉，真诚对待各方监督，用更好维护消费者权益、为消费者提供更佳消费体验，塑造自身竞争优势。

最后，朱剑桥表示，营造良好消费环境，既需要守法诚信的经营者，也需要成熟理性的消费者。开展消费教育是法律赋予消协组织的重要职责。中消协希望直播电商行业的头部主播能够利用自身专业优势和社会影响力，积极参与消费宣传引导，在倡导科学理性消费方面发挥更大作用，争做守法规范营销，维护消费者权益，促进品质消费的践行者、示范者、引领者。

IT之家了解到，上个月，针对中国消费者协会发布的 “双 11”消费维权舆情分析报告中案例：李佳琦直播间 “买完不让换”，李佳琦直播间官方微博回应称，消费者曾在 11 月 6 日将问题反映给品牌方和李佳琦直播间，厂商因为当时货品已售完无法换货，进行了退款，直播间一直与品牌方积极协调做好售后。如果对目前的售后解决方案仍有意见，会负责到底。