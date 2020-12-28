海信推出 L9F 系列激光电视：首次搭载智能摄像头，售价 13999 元起

IT之家12月28日消息 海信近日推出了新款 L9F 系列激光电视，共有 75 英寸、80 英寸两款，这是海信首次搭载 AI 摄像头的智能电视。这两款电视采用激光投影主机 + 专用反光屏幕设计，屏幕上方配备 1080P AI 摄像头。

光源方面，海信 L9F 激光电视采用三色独立激光器光源，实现了 107% BT.2020 的广色域，比 DCI-P3 色域更广。此外，D-Max 芯片能够增强亮度，散热系统保证了使用寿命，电视分辨率可以达到 4K。

海信 L9F 系列激光电视采用专用反光屏，能够抵抗环境光，提升画面清晰度，最大亮度可达 380nit，白天也能获得良好的观看体验。电视支持距离检测功能，1 米以内自动降低亮度，舒适护眼。此外，这款电视最佳观看距离为 3 米左右。

这款电视主机自带音响，内置 DTS Virtual:X 虚拟环绕声技术。1080P AI 摄像头采用大尺寸感光元件，配有麦克风，支持语音控制以及 6 路视频通话。摄像头支持 35 度俯仰调节，有着 AI 健身、K 歌联麦、魔镜萌拍功能。

海信 L9F 激光电池搭载 Vidaa AI 系统，用户召唤语音助手 “小聚”即可搜索在线资源、生活服务。电视支持 9 大影音平台，84 种生活服务。

IT之家了解到，L9F 系列电视内置 MT9639 四核处理器，3GB 内存 + 128GB 大容量存储空间，能保证流畅的使用。目前 75 英寸型号 75L9F 在海信官方商城售价 13999 元，80 英寸型号 80L9F 售价 19999 元。