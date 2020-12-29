美国加密货币交易所 OKCoin 将暂停瑞波币交易：因 Ripple 高管遭起诉

北京时间 12 月 29 日凌晨消息，美国加密货币交易所 OKCoin 将于 2021 年 1 月 4 日暂停瑞波币（XRP）交易和存入，直至另行通知时为止。

OKCoin 周一表示，该交易所之所以会作出上述决定，是由于美国证券交易委员会（SEC）最近对瑞波币运营公司 Ripple 的两名高管提起了诉讼。

美国证券交易委员会声称瑞波币是一种证券，并指称 Ripple COE 布拉德 · 加林豪斯（Brad Garlinghouse）和联合创始人克里斯 · 拉尔森（Chris Larsen）已经通过一项正在进行中的、未注册的瑞波币证券出售交易筹得超过 13 亿美元资金。

“双方很可能需要一些时间才能就这种情况达成解决方案。”OKCoin 表示。“一旦掌握了可能改变我们立场的信息，则我们将主动向客户发出通知。”

OKCoin CEO 方宏表示，这是该交易所 “在美国证券交易委员会就 Ripple 案提供进一步的指导之前，从客户最佳利益的立场出发而作出的商业决定”。

除了暂停瑞波币交易和存入以外，OKCoin 还要求，此前借入了瑞波币或 / 美元保证金的用户需在明年 1 月 3 日之前归还所借保证金。该交易所表示：“若用户逾期未还，则将触发我们的系统进行清算以结束借款合同。”