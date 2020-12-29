一加 9 系列被曝采用普通长焦镜头：与潜望式镜头无缘，或与供应链有关

昨晚，全球首发骁龙 888 旗舰处理器的小米 11 震撼亮相，代表着顶级安卓旗舰已正式进入骁龙 888 时代。而据此前多方爆料，全新的一加 9 系列旗舰也将有望在明年 3 月前后与大家见面，至少包含一加 9 和一加 9 Pro 两个版本。虽然距离新机亮相还有较长一段时间，但目前已经有关于该机的不少爆料传出。现在有最新消息，及诸多外观渲染图后，近日有数码博主进一步透露了该机在相机方面的更多细节。

据知名数码博主 @数码闲聊站 最新发布的信息显示，今年 Q3 以前很多新机全系标配潜望式镜头，而全新的一加 9 系列将会继续使用普通长焦，这对于一些期待一加推出潜望式长焦镜头相机模组的用户来说可能会有些许遗憾。不过同时该博主也表示，“不知道是不是供应链还没回暖，明年很多新机反而全系没有潜望镜头了。”

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 9 系列将至少包含一加 9 和一加 9 Pro 两个版本，其中一加 9 正面采用的是直面单打孔设计，而一加 9 Pro 则是沿用曲面单打孔屏的设计，内置屏下指纹传感器，搭载全新发布的高通骁龙 888 旗舰芯片，前置与一加 8 Pro 一样的 1600 万或者索尼 3200 万像素摄像头，后置双 4800 万像素镜头，搭载索尼 IMX689 传感器，另外还会配备一颗超广角镜头和微距镜头。此外，一加 9 Pro 还将支持 65W 闪充及 40W 无线充电，支持双立体声扬声器，并将引入 IP68 级防尘防水。

据悉，全新的一加 9 系列将有望在明年 3 月份前后发布，更多详细信息，我们拭目以待。