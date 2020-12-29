爱立信：6GHz 是优质频谱，支持 6GHz 给移动宽带使用

6GHz 频段成为近期产业界关注的一大焦点。在北京时间 12 月 15 日晚举行的全球 6GHz 大会上，23 家企业和组织联合发表声明支持 6GHz 作为移动宽带频谱使用，共同推进 WRC-23 6GHz IMT 频谱研究工作的开展，共同发展和构建端到端产业链。

这 23 家企业和组织包括 GSMA、爱立信、华为、诺基亚、中兴、欧洲电信网络运营商协会（ETNO）、欧洲竞争电信协会（ECTA）、Elisa、阿联酋电信、Telia、西班牙电信、法电集团、中国移动、中国电信、中国联通、大唐、OPPO、沙特电信、vivo、Zain、小米、联想、展锐等，代表了全球移动通信产业最主流的声音。

对此，爱立信中国首席技术官陈明博士在接受 C114 专访时表示：6GHz 这个频段目前讨论比较热烈，爱立信也是联合发表声明支持 6GHz 作为移动宽带频谱使用的 23 家企业之一。

“随着整个频谱资源变的越来越稀缺，频谱要求带宽越来越大，6GHz 还是非常优质的频谱。我们希望 6GHz 这个频谱能够最大化对整个国民经济、社会发展以及人民生活提供更好服务应用上面来，这也是为什么我们比较支持 6GHz 给移动宽带来用，这也需要产业合作伙伴一起推进。”陈明说。

据了解，6GHz 作为具有 700M-1200M 连续带宽的中频频谱，将是提供广域大容量连接的最佳候选频段。目前 ITU-R 中关于 6GHz IMT 标识和研究的工作已经开始，3GPP 6GHz 标准工作也在有序推进。