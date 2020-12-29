【IT之家开箱】vivo X60 Pro 图赏：创新缎面 AG 工艺

今晚 vivo 举行了 vivo X60 系列新品发布会，推出了影像旗舰 vivo X60 系列，包括 vivo X60、X60 Pro 两款手机，IT之家已经拿到vivo X60 Pro 华彩配色机型，为大家带来该机的开箱图赏。

vivo X60 Pro 的机身厚度仅为 7.59mm，而整机重量也控制在了 178g，这也是目前 vivo 最薄的 5G 曲面屏手机。

vivo X60 Pro 搭载了一块 6.56 英寸 1080P 120Hz AMOLED 柔性屏幕，屏幕触控采样率为 240Hz。

vivo X60 系列拥有原力、微光、华彩三款配色，其中微光及华彩配色后壳采用创新的缎面 AG 工艺，官方称不仅会带来绸缎般顺滑、细腻，在视觉上也更加高级，几乎完全不沾指纹。

vivo X60 Pro 后置拍照模组依然采用了被 vivo 称之为 “双色云阶”的阶梯式设计，采用了四摄组合，主摄为 4800 万像素 IMX589，另外还搭载了一枚 1300 万像素等效 50mm 的人像镜头、一枚 1300 万像素等效 16mm 广角微距镜头和一枚 800 万像素 5 倍光学变焦潜望式镜头，等效 125mm。其中，主摄采用了 vivo 第二代微云台设计。

其它方面，vivo X60 系列首发搭载了 Exynos 1080 处理器，内置 4200mAh 电池，支持 33W 闪充，预装 OriginOS，还搭载了 CS43131 独立 HiFi 芯片。

IT之家了解到，售价方面，vivo X60 售价 3498 元（8+128G），3798 元（8+256G），3998 元（12+256G）；vivo X60 Pro 售价 4498 元（12+256G）。12 月 29 日线上线下同步开启预售，1 月 8 日全面开售。

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