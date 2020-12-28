消息称京东方上周已完成苹果 iPhone OLED 首批出货，用于 iPhone 12/Pro 两款机型

IT之家 12 月 28 日消息 据全球科技产业研究机构洛图科技称，在 12 月 25 日之前，中国面板厂商京东方 (BOE)已完成向苹果公司 iPhone 智能手机进行首批 AMOLED 面板供货，尺寸为 6.1 英寸，数量为万片级别。

供应链透露，这批屏幕将用在 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 两款机型上。此次供货产品由成都和绵阳两条 G6 柔性 AMOLED 生产线协同生产 ：Panel 由成都 B7 工厂生产以及由绵阳 B11 工厂出货模组。在元旦之前 , 仍有可能完成第二批出货。

业界认为，2021 年苹果 OLED iPhone 手机出货量将涨至 1.6 到 1.8 亿部。其中三星显示将包揽 1.3 亿片 OLED 面板，京东方与 LG显示预测分别拿下 1000 万和 4000 万片，而京东方内部则认为可达到 2000 万片。

IT之家曾报道，有供应链人士 24 日对界面新闻透露，京东方已正式通过苹果的屏幕认证，将在 12 月内开始向苹果供应 iPhone 12 的 OLED 屏幕面板。但京东方公关人士回复称：不了解相关情况。

值得一提的是，韩国媒体 TheElec 此前报道称，京东方今年两次认证均未能获得苹果对 OLED 屏幕的要求。洛图科技透露称是卡在富士康iPEG(innovation Product Enclosure Group事业处主要从事iPhone手机外壳加工与组装)的信赖性指标的问题。

洛图科技 (RUNTO)苹果产品分析师 Robin 认为 , BOE 面板供应的机型是苹果主力机型 , 因此 , 苹果公司对于 BOE 的需求绝不仅仅局限在业内相传的 1000 万或 2000 万片 , 苹果公司和 BOE 的合作模式并不是简单的订单制产销 , 有可能是依据 BOE 供货能力的以产定销。