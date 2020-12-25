马斯克：SpaceX 将测试超重型火箭，送星际飞船入轨

12 月 25 日消息，美国太空探索技术公司 SpaceX 首席执行官兼创始人埃隆 · 马斯克（Elon Musk）于当地时间周四表示，随着 2021 年的到来，该公司将以多种方式加速其星际飞船和超重型火箭的开发计划。

马斯克透露，SpaceX 将寻求利用其位于得克萨斯州博卡奇卡开发设施中的两个发射台，加速星际飞船原型的测试，并将在未来几个月开始其超重型火箭助推器的试飞，首先从低空 “跳跃”开始。

最近，SpaceX 在其位于博卡奇卡测试设施的 Pad B 发射台上，安装了下个接受高空测试的星际飞船原型 SN9。

此前，SpaceX 成功地将其前身 SN8 发射到约 4 万英尺（约 12 千米）的高度，然后执行了关键的 “腹部翻转”动作，这将被用来帮助控制量产版飞船着陆。不过，SN8 在着陆时发生碰撞而爆炸，但 SpaceX 仍然通过这次飞行实现了所有的测试目标。

SN9 现在将接受地面测试，然后有望在稍后进行高空飞行测试。这将为 SpaceX 团队提供更有价值的数据，以进行进一步的测试，最终目标是用星际飞船实现轨道飞行。

马斯克在贴文中表示，两艘星际飞船原型将在博卡奇卡基地的 Pad A 和 Pad B 上并排站立，这可能表明 SpaceX 的测试步伐将会加快，以与该公司建造新飞船的速度相匹配。

与此同时，超重型火箭可能很快进行测试的消息，也是 SpaceX 和星际飞船团队对 2021 年感到兴奋的原因。超重型火箭是 SpaceX 最终用来将星际飞船送入轨道的助推器，并最终帮助将其推向深空，包括火星在内的目的地。

超重型火箭高约 240 英尺（73 米），将包括 28 个猛禽发动机，当它与满载有效载荷的星际飞船堆叠起来时，将为其提供摆脱地球引力所需的推力。