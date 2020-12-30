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售价近 4 万元，一加 9 工程机售出：迄今最贵的骁龙 888 旗舰机

2020/12/30 9:55:40 来源：TechWeb 作者：suky 责编：骑士
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随着 2020 年进入最后的倒计时，近期关于各家来年代表性旗舰新品的爆料也越来越密集，其中就包括近年来热度飞速上升的一加旗下的全新一加 9 系列旗舰，不出意外的话该机将有望在明年 3 月前后与大家见面，至少包含一加 9 和一加 9 Pro 两个版本。现在有最新消息，近日有外媒报道称，有国外用户以 6000 美元（约合 39180 人民币元）的高价买下了此前曾在网上盛传的一加 9 工程机。

不久前，有网友在国外网站上晒出了据称是一加 9 的工程机，而近日外媒 XDA 报道称，现在有网友便以 6000 美元的高价（约合人民币 39180 元）拍下了这款工程机。值得注意的是，这一价格可以说是相当高了，何况该机还只是一款工程机，在硬件以及软件的优化上还存在各种问题，目前尚不清楚该买家的相关信息以及购买该机的目的，不过相信后续应该会带来关于这款工程机的更多细节。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 9 系列将至少包含一加 9 和一加 9 Pro 两个版本，其中一加 9 正面采用的是直面单打孔设计，而一加 9 Pro 则是沿用曲面单打孔屏的设计，搭载全新发布的高通骁龙 888 旗舰芯片，前置索尼 3200 万像素摄像头，后置双 4800 万像素镜头，搭载索尼 IMX689 传感器，另外还会配备一颗超广角镜头和微距镜头。此外，一加 9 Pro 还将支持 65W 闪充及 40W 无线充电，支持双立体声扬声器，并将引入 IP68 级防尘防水。

据悉，全新的一加 9 系列将有望在明年 3 月份前后发布，更多详细信息，我们拭目以待。

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关键词：一加9一加手机骁龙888

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