信通院付国强：5G 消息是经典消息服务继承与发展的统一

今年 4 月 8 日，三大运营商共同发布《5G 消息白皮书》，首次提出 “5G 消息”概念。

在日前举行的 “5G + 云通信论坛”上，中国信息通信研究院技术与标准研究所高级工程师付国强表示，5G 消息是经典消息服务继承和发展的统一，在继承了电信业务的码号体系和服务质量，具有覆盖性广、触达率高、可信度好的同时，又突破了传统的字数限制和媒体形式限制，给电信用户一种全新的体验。

推动 5G 消息发展：三方需求，三方受益

付国强分别从需求方和受益方阐述了发展 5G 消息的意义所在：就需求方而言，首先是国家要求，推动 5G 应用创新，推动 5G 多媒体消息和网络媒体相融合，在发展中解决垃圾消息治理问题；第二是运营商需求，传统短信形式单一、缺乏创新，合规行业消息市场已经饱和，产业急需新的增长点；第三是行业需求，APP 的安装成本很高，行业企业急需一种不需要 APP 安装、又能以富媒体形式实现按需投放的消息服务。

就受益方而言，首先是用户，不需要频繁安装 APP，可以在一个统一的界面里进行服务搜索和选择；第二是终端企业，5G 消息是终端企业从纯粹卖设备的企业进入消息产业的一个契机；第三应用开发者，5G 消息对传统 SP 提出新要求，又对非 SP 企业提供了新机会，尚未进入 SP 行业的企业可以借助这个机会和自身的开发能力从事 5G 消息相关开发工作。

搭建创新平台，扶植和孵化中小开发者

付国强指出，5G 消息对行业客户、开发者、运营商以及终端企业都带来一些积极影响。行业客户希望通过 5G 消息改善用户体验，吸引用户互动，实现闭环应用，并把用户黏性做好。随着 5G 消息的发展，用户发起消息会逐渐增加，定制服务的需求会加大，对于中小开发者是很好的契机。运营商能够进行 5G 消息应用主体认证，维护强有力的运营商店，服务费用和增值费用将会持续增加。终端制造企业此前一直徘徊在增值服务外，有了 5G 消息，终端企业可以通过轻量级应用调用实现不同终端间的消息可达。

目前，终端厂商和运营商都已经进行了一些 5G 消息方面的尝试，但这些尝试主要是面向大客户的，中小开发者的现状比较尴尬。“出于成本配套的考虑，中小开发者的进场动力不足，如何解决这个问题是信通院正在考虑的，我们希望未来把更大精力投入到中小企业的扶植和孵化上，帮他们实现更多的应用形式。”付国强说。

付国强介绍，信通院接下来将围绕搭建中小企业创新平台推动 5G 消息发展，第一是完善标准，帮助中小企业找到稳定的开发环境，适应不同的运营商、不同的 CSP 和不同的终端；第二是测试服务，增加验证能力，包括弥合不同平台的差异，为中小企业开发者提供比较好端到端的业务验证服务；第三是开发服务，促成各项能力引进，帮助中小企业进行快速开发；第四是能力聚集，引入大数据、人工智能等新技术，提供消息的差异化管控和垃圾消息治理等服务。