山灵 M3X HiFi 播放器参数曝光：高通骁龙 430 处理器，双 DAC 芯片

IT之家12月30日消息 国内 HiFi 厂商山灵即将发布新款安卓系统 HiFi 音乐播放器 M3X，近日 @山灵音响官方微博公布了 M3X 的一系列详细参数信息。这款播放器（DAP）搭载高通骁龙 430 处理器，尽管在手机中并不入流，但是满足音乐播放功能、运行基础的第三方 App 绰绰有余，而且功耗足够低。此外，M3X 内存容量 2GB，ROM 32GB，最高可支持 2TB MicroSD 卡。

山灵 M3X 将首发 ES9219C DAC 芯片，而且机内搭载了两块，满足平衡输出的需求，用户可以自行切换单 / 双 DAC 模式。这款芯片最大的特点是支持硬解 MQA 格式音频，而且支持 16 倍展开。在这之前，随身 DAP 想要解码这种格式的音频，需要交给系统由处理器软解，这样不仅消耗更多的 CPU 资源以及内存，影响系统流畅度，也更加耗电。而 MQA 硬解直接传输给 DAC 芯片解码，并且不需要第三方支持 MQA 的设备或播放器。山灵表示，16 倍展开是目前 MQA 的最高展开倍数，能够充分解码这种格式隐藏的音频细节，M3X 将成为国内首台支持 MQA 硬解的播放器。

山灵 M3X 音频输出方面，官方公布了几个关键参数：

信噪比：120dB

动态范围：121dB

分离度：115dB @32Ω负载

输出功率：240mW @32Ω负载

此外，这款播放器还有着旗舰设备下放的 FPGA 技术；配备 KDS 低相噪飞秒级晶振，美国 AVX 钽电容等等。续航方面，单端 / 单 DAC：23 小时；单端 / 双 DAC：20 小时；平衡：19 小时。

IT之家了解到，山灵 M3X 播放器搭载 3.5mm 单端、4.4mm 平衡接口，重量仅为 168g。屏幕方面采用了 4.2 英寸 720p 分辨率夏普屏，356 ppi 显示效果细腻。