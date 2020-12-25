山灵曝 M3X HiFi 播放器：将搭载安卓系统，可硬解 MQA 音频格式

IT之家12月25日消息 山灵官方微博今日公布了新款随身 HiFi 播放器 M3X 的渲染图，表示产品将于下周正式发布。根据图片，该产品将搭载安卓操作系统，正面为大面积触摸屏，右侧依旧有着山灵经典的音量旋钮，设计与此前产品一脉相承。

根据屏幕显示的内容，山灵 M3X 系统可以安装多款第三方安卓 App，同时底部有着山灵官方应用。机身背面有着 Hi-Res 小金标，同时有着 Hi-Res Wireless 认证，这表示产品将支持 aptX HD、LDAC 等高音质蓝牙音频协议。此外，机身背面还显示充电支持 5V 2A 输入，这在便携播放器中不意外，因为其耗电相比手机小很多，对快充的需求没有那么大。

根据山灵官方此前消息，M3X 用上了全新的 DAC，同时赋予了硬解 MQA 音频格式的支持。IT之家了解到，市面上支持硬解 MQA 的芯片不多，美国 ESS 公司的 ES9281PRO DAC 支持 MQA 硬解，其动范围将达到 124 dB，THD+N（总谐波失真加噪声）为 -112dB。山灵 M3X 预计将搭载此款 DAC，不过官方未公布详细的配置信息。

MQA 编码技术正在被越来越多的在线音乐平台使用，这种格式将音频信息折叠压缩，存储到信号中，效率相比 FLAC 以及 APE 格式高很多。播放音乐时，设备的 DSP 芯片将信号解压展开，再输送给支持硬解的 DAC 芯片。不仅如此，MQA 格式还支持版权控制功能，音频文件包含数字签名。根据山灵官方海报，M3X 支持 DSD 5644.8KHz / 1bit 编码，MQA 指示灯亮起。