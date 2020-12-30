用户抱怨：苹果 AirPods Max 长时间佩戴后，耳罩内会凝结水滴

IT之家 12 月 30 日消息 据外媒 Cultofmac 报道，一些用户抱怨，苹果的 AirPods Max 耳机在长时间使用后，耳罩内会形成水滴。耳罩式耳机出现这个问题并不罕见，但 AirPods Max 的金属耳罩和严谨密封可能会增加水滴的数量。

AirPods Max 的金属耳罩触感凉爽，可更换的耳垫像舒适的泡沫床垫一样抱住耳朵，通过形成有效的密封来帮助耳机的主动降噪。显然，在某些情况下，还可以吸附水分。

来自佛罗里达州坦帕的唐纳德 - 菲利蒙称，AirPods Max 在长时间使用后会形成冷凝水。他说这很令人担忧，因为 “水会进入驱动器内部，已经造成了耳朵检测问题”。

菲利蒙拍摄的照片显示，他的 AirPods Max 里有明显的水滴。还有其他用户也注意到了这个问题，通常是在长时间使用或戴着耳机运动后。

IT之家了解到，长时间使用后耳机内部结露的现象并不少见，长时间佩戴耳机的游戏玩家对这种现象都很熟悉。普遍的共识是，这些水分就是耳汗。耳垫在狭小的空间里截留了空气，也截留了热量。构成外耳的皮肤会出汗，这是一个很普遍的问题，因此还有公司制造了防汗耳机套。

当长时间佩戴 AirPods Max 或运动时，可以考虑定期擦拭耳罩。苹果公司称，只要拿下耳罩，用 “柔软、干燥、不起毛的布”擦拭金属内壁即可。