2020 全年中国商飞共向客户交付 24 架 ARJ21 飞机

IT之家 12 月 31 日消息 据中国商飞公司官方发布，2020 年，中国商飞公司共向客户交付 24 架 ARJ21 飞机，批产交付再创纪录。

12 月 28 日，一二三航空有限公司引进的首架 ARJ21 飞机执行 MU5159 航班，以超过 90% 的高客座率正式开启首航之旅。本次航班于 14 时 25 分从上海虹桥国际机场起飞，飞往北京首都国际机场，一二三航空迈出了市场化运营国产飞机的标志性一步。

IT之家获悉，一二三航空的这架 ARJ21 飞机采用 90 座全经济舱布局，共 18 排座椅，采用 “左二右三”座位布局。该机选用了最新的国产超薄型座椅，外观简洁，乘坐舒适，间距、后仰、宽度与东航现有单通道客机配置水平相当。同时，东航这架 ARJ21 飞机还为每位旅客提供了 USB 电源插口，客舱内饰风格与东航配置标准保持一致。

ARJ21 飞机是我国第一款自主研制、具有完全自主知识产权的新型涡扇支线飞机。2002 年 4 月经国家批准立项，2008 年 11 月 28 日在上海成功首飞，2014 年 12 月 30 日取得中国民用航空局颁发的型号合格证，2015 年 11 月 29 日正式交付成都航空，2016 年 6 月 28 日成功首航，实现了我国航线上国产喷气客机零的突破。通过 ARJ21 飞机的研制，我国第一次走完了喷气客机设计、制造、试验、试飞、批产、交付、运营全过程，掌握了民用喷气运输类飞机研制核心技术，填补了我国自主研发喷气运输类飞机全程实践的空白，实现了我国航空工业喷气运输类民用飞机集成创新能力的大幅度提升，为我国民机事业的发展进一步夯实了基础。