华为 MateBook X 樱语粉明天开售：3K 触控悬浮全面屏，1kg 重

IT之家 12 月 31 日消息 根据华为官方的消息，华为 MateBook X 樱语粉将于 2021 年 1 月 1 日 00:00 开售。

IT之家了解到，华为 MateBook X 采用了业内首款悬浮全面屏，拥有 3K 分辨率与 278 PPI，搭配 90% 屏占比和 3:2 屏幕比例，支持触摸、100% sRGB 色域与 1500:1 对比度。

配置方面，MateBook X 搭载了十代酷睿低压处理器，最高可选 i7-10510U，4 核 8 线程，最高可达 4.9GHz。同时，MateBook X 搭载了被动散热装置。官方表示，MateBook X 首创了导热转轴技术，搭载了超薄 VC 散热模组，内置 3+6 多层石墨片。

华为 MateBook X 首度引入压力触控板设计，支持全区域感知按压震动反馈，内置华为分享标签。华为 MateBook X 还配备高低音分频四扬声器，支持键盘 3D 出音，采用指纹与电源键二合一，配备隐藏式按压摄像头。

华为 MateBook X 机身两侧各有一个 USB-C 接口，配备 Max 65W 口袋式充电器，可实现 9 小时本地视频或 9 小时文档处理。