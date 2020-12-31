MIUI 代码偷跑：小米 11 Pro 现身

IT之家 12 月 31 日消息 每年小米通常会在 2 月份发布其旗舰智能手机，但这次该公司加快了进程，在本周早些时候发布了小米 11，成为第一个推出搭载高通骁龙 888 处理器手机的厂商。

很多人期待小米会在发布会中推出标准版和 Pro 版小米 11，但小米只推出了一款标准版。不过，现在有证据证实小米确实在研发一款小米 11 Pro，而且配备了与标准版小米 11 类似的曲面显示屏。

最近，小米将 MIUI Gallery 应用更新到了 2.2.17.18 版本。XDA 资深会员、小米爆料人 kacskrz 在 MIUI Gallery 源代码中发现了小米 11 Pro 存在的证据，MIUI Gallery 应用中一个名为 “magic_system_model”的字符串数组已经更新为 “Mi 11”和 “Mi 11 Pro”。

除此之外，一个名为 “CurvedScreenUtil”的类使用一个名为 "isCurvedScreen" 的方法来检查手机是否是曲面屏，结果返回一个 “true”的值，从而确认该设备有一个曲面显示器，之前也已经有爆料证实了这一点。

爆料还指出，小米 11 Pro 还将支持 MEMC 视频补帧、视频实时 SDR 转 HDR 等功能。由于这些功能没有在本周早些时候的发布会上公布，因此可能会是 Pro 版的专属功能。

目前还没有关于小米何时推出小米 11 Pro 的信息，IT之家将保持关注。