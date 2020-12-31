《神奇女侠 1984》圣诞节盗版下载破纪录，占 BT 盗版下载总量近 10%

IT之家12月31日消息 电影《神奇女侠 1984》此前在 HBO Max 和电影院同时上映，创造了巨大的成功。据外媒 torrentfreak 消息，这部电影的盗版下载量也破了记录，最高占到所有 BT 盗版资源下载量的 10%。外媒表示，这种情况是从未见过的，改变了游戏规则。

据IT之家了解到吗，在此前，《神奇女侠 1984》发行方华纳电影，决定在 HBO Max 订阅服务同步上映院线电影。这个决定十分令人震惊，一些明星、导演担心电影收入会减少，他们认为商业电影应该具有院线独占期。尽管这个决定遭受了许多反对，但是华纳兄弟还是决定在《神奇女侠 1984》这部电影上进行尝试。这部电影在上周末首映时创造了 1670 万美元的票房，高于预期。同时，电影在 HBO Max 上也打破了记录，首映第一天有一半订阅用户观看了这部电影。但是这种操作也为盗版电影的传播创造了绝佳条件。

根据统计数据，《神奇女侠 1984》首映当天，在 BT 盗版影视下载量中占比 9.18%，一天之后下载量仍占到 6.26%。相比之下，另一受欢迎的电影《心灵奇旅》下载数占比仅为 2.37%。与去年相比，《复仇者联盟 4：终局之战》下载量最高占比也仅为 5.63%，一天之后降到了 4.38%。

从地区来看，这部电影在印度的下载占比最高，达到了 17%。这是因为 HBO Max 服务不在这个地区提供，同时为了防止盗版，电影提前一天首映。美国的下载占比达到了 10%，位居第二；其次是菲律宾的 7%、英国 5%。