知名苹果分析师：苹果将再次引领科技行业的增长，3 万亿美元市值指日可待

知名苹果分析师、Loup Ventures 联合创始人吉恩 - 蒙斯特（Gene Munster）认为，在 2021 年，苹果将再次引领科技行业的增长。

蒙斯特周四表示，他认为未来苹果市值达到 3 万亿美元是一个合理的预期。

2020 年 8 月，苹果成为首家市值达到 2 万亿美元的美股上市公司，而蒙斯特在 1 月份就预见到了这一里程碑式的时刻，当时他预计该股将上涨 50%。

截至周四收盘，苹果股价报 132.69 美元，市值达到 2.26 万亿美元。

蒙斯特曾在投行派杰（Piper Jaffray）长期担任苹果分析师，他周四表示，他认为该公司股价可以达到每股 200 美元。这将使其市值超过 3 万亿美元。

蒙斯特说，他的预测是基于苹果相对于 2022 年预期盈利的市盈率为 35 倍，“如果市场能维持 35 倍的市盈率，你知道，我们这里说的不是亚马逊那样的市盈率，我认为那条路（通往 3 万亿美元市值）就在那里。”

在今年股价飙升约 80% 后，苹果目前的市盈率高达近 41 倍。相比之下，亚马逊股价今年飙升约 76%，目前市盈率高达 95 倍。

蒙斯特表示，可能有助于推动苹果股价上涨的一个催化剂是，新冠大流行推动了远程工作的广泛采用。他说：“数字转型的加速，我认为是强大的。未来 12 至 24 个月，人们将在任何地方工作，他们将购买更多的 Mac、iPad 和服务。”

蒙斯特还重申了他的观点，即随着投资者重新考虑苹果，该公司的市盈率可以经受住进一步扩张。近年来，苹果一直在推动从服务中获得更多收入，以增加其硬件销售。

蒙斯特说，他认为苹果可以将其硬件业务转化为一种服务，比如通过订阅方式购买 Mac 电脑。他说：“我们相信这一天即将到来，对苹果的市盈率来说，有关汽车的更多讨论是一个巨大的机会，”这是在暗指最近关于苹果有可能在几年内生产电动汽车的报道。

蒙斯特说，总体而言，他相信苹果在 2021 年将继续强劲的股票表现，尤其是与 “FAANG”股票中的其他股票相比，即亚马逊、Facebook、谷歌母公司 Alphabet 和奈飞。

蒙斯特说：“我们认为 FAANG 会进一步分裂，”Facebook 和奈飞的表现将落后于苹果和亚马逊。“我认为 2021 年的表现将再次来自苹果。一家公司连续三年领涨 FAANG 股票，这听起来似乎有点疯狂，但我认为这实际上会发生。我认为（苹果股价）将达到 200 美元。”