中国电信推出行业首款量子安全通话产品：安徽用户首批尝鲜

近日，中国电信推出行业内首款量子安全通话产品——“量子密话”，该产品是由中国电信控股的公司——中电信量子科技有限公司打造，目前已在安徽成功试商用，正面向安徽省内招募 “量子密话”友好体验客户。

“量子密话”到底是什么？

“量子密话”是用量子信息技术来保护通话的安全服务。作为国内首款将 5G 与量子信息技术紧密结合的移动通信产品，它直接服务于公众、党政军和企事业群体。“量子密话”最主要的特点是充分利用量子随机数及量子密钥分发机制来生成认证密钥及通话密钥，其密钥具有真随机性。用户每次发起 “量子密话”时，通话会随机抽取芯片内的一个量子密钥与后台建立连接、校验身份信息，认证通过后，再另外实时生成一个新密钥作为会话密钥，认证密钥与会话密钥分离，用后废弃。这样一来，就可以实现从主叫方手机到被叫方手机间的端到端的加密，通话的语音信息即使被其他人获取到也无法获得真实内容，安全性高。

量子密钥与普通密钥区别在哪里？

量子密钥的特点在于其随机性，密钥生成基于物理机制而非数学算法，密钥不重复使用，无惧监听破译，保证了 “一业一密”。“量子密话”具备高等级安全，目前已适用于各种安卓机型，结合电信后台提供的一键挂失服务。当手机丢失时，可远程注销密钥，避免密钥信息被盗用。

量子安全通话业务办理复杂吗？

用户如需办理量子安全通话产品，可携带身份证前往当地营业厅，更换定制的量子安全通话 SIM 卡，下载天翼量子安全通话 APP，全程只换卡不换号，也不需更换手机。在每次通话时，用户可自由选择普通通话或是量子安全通话。

量子安全通话业务会有多大的市场前景？

短期内，量子安全通话产品的使用群体主要为政务、军队、金融、大中企业等追求绝对安全的用户，随着人们对个人隐私和信息安全保护认识的提升，未来公众市场也将迎来广阔的发展需求。在广州召开的中国电信 2020 天翼智能生态博览会上，中国电信正式发布 “量子铸盾行动”，明确未来 5 年将为 1000 万 + 移动终端用户提供量子安全通话服务。