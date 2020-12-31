三大运营商公布企业负责人 2019 年度薪酬情况：中国移动董事长杨杰最高，约 85.97 万元

年关岁末时，又到晒薪日！

本周，中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司三大基础电信运营商相继公布了企业负责人 2019 年度薪酬情况。

其中，中国电信集团有限公司披露的高管团队有 9 人（包含中国电信前董事长杨杰），年度应付年薪最高的是中国电信董事长、党组书记柯瑞文，应付年薪为 82.83 万元；其余高管应付年薪在 73.22 万 - 74.55 万之间。

中国移动通信集团有限公司披露的高管团队有 10 人（包含前董事长尚冰与前总经理李跃），年度应付年薪最高的是时任副总经理李正茂与副总经理李慧镝，应付年薪为 77.93 万元；其余高管年薪 64.23 万至 77 万之间（部分高管任职不满一年）。

中国联合网络通信集团有限公司披露的高管团队有 9 人，年度应付年薪最高的是董事长、党组书记王晓初，应付年薪为 78.21 万元；其余高管应付年薪在 57.77 万 - 70.39 万之间。

由于存在工作调动以及退休等情况，并不能完全反映年度情况。综合下来，中国移动党组书记、董事长杨杰是三大运营商所有高管中年度应付年薪最高的，总额约为 85.97 万元。

5 月 28 日，荣正咨询发布的《中国企业家价值报告（2020）》显示，根据截至 4 月 30 日 3758 家上市公司公布的年报数据显示，历年 A 股上市公司高管最高年薪平均值不断攀升，2019 年达到 147.17 万元，较 2018 年的 131.42 万元上涨 12%。