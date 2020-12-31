首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>通信

三大运营商公布企业负责人 2019 年度薪酬情况：中国移动董事长杨杰最高，约 85.97 万元

2020/12/31 14:31:20 来源：C114中国通信网 作者：- 责编：远洋
评论：

年关岁末时，又到晒薪日！

本周，中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司三大基础电信运营商相继公布了企业负责人 2019 年度薪酬情况。

其中，中国电信集团有限公司披露的高管团队有 9 人（包含中国电信前董事长杨杰），年度应付年薪最高的是中国电信董事长、党组书记柯瑞文，应付年薪为 82.83 万元；其余高管应付年薪在 73.22 万 - 74.55 万之间。

中国移动通信集团有限公司披露的高管团队有 10 人（包含前董事长尚冰与前总经理李跃），年度应付年薪最高的是时任副总经理李正茂与副总经理李慧镝，应付年薪为 77.93 万元；其余高管年薪 64.23 万至 77 万之间（部分高管任职不满一年）。

中国联合网络通信集团有限公司披露的高管团队有 9 人，年度应付年薪最高的是董事长、党组书记王晓初，应付年薪为 78.21 万元；其余高管应付年薪在 57.77 万 - 70.39 万之间。

由于存在工作调动以及退休等情况，并不能完全反映年度情况。综合下来，中国移动党组书记、董事长杨杰是三大运营商所有高管中年度应付年薪最高的，总额约为 85.97 万元。

5 月 28 日，荣正咨询发布的《中国企业家价值报告（2020）》显示，根据截至 4 月 30 日 3758 家上市公司公布的年报数据显示，历年 A 股上市公司高管最高年薪平均值不断攀升，2019 年达到 147.17 万元，较 2018 年的 131.42 万元上涨 12%。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国移动中国联通中国电信

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用