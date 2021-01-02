三星 Notebook Plus 2 官方开箱视频：纯白机身、11 代酷睿 + MX450

IT之家1月2日消息 三星上个月推出了多款迭代机型，例如 Galaxy Book Flex2 和 Notebook Plus 2。现在三星放出了关于 Notebook Plus 2 的官方开箱视频，为用户介绍了更多关于该机的内容。

类别 参数 机身尺寸 359.2 x 241.3 x 18.8 mm

重量 1.81 kg ~ 1.89 kg

OS Windows 10 Pro

Windows 10 Home

Linux

屏幕 15.6英寸 FHD (1920 x 1080), 防眩光 CPU 11代 Intel 酷睿 i7、i5、i3、奔腾、赛扬

显卡 Intel® Iris® Xe 核显

NVIDIA MX450独显

配色 迷雾灰、纯白 内存 最高 16GB (DDR4)

硬盘 (HDD) 1TB

(NVMe SSD) 128GB, 256GB, 512GB

镜头 720p 音频 2 ×1.5W 立体声扬声器 网络 802.11 ax 2X2 / 802.11 ac 1X1, 蓝牙 5.1, 千兆网口

电池 43Wh 接口 USB-C、USB 3.0、USB 2.0、MicroSD、HDMI、耳机孔、有线网口, 安全接口



IT之家了解到，该机根据参数不同，售价自 75.5 万韩元至 194 万韩元不等，约合人民币 4496 元至 11553 元。