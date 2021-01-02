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三星 Notebook Plus 2 官方开箱视频：纯白机身、11 代酷睿 + MX450

2021/1/2 8:12:25 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家1月2日消息 三星上个月推出了多款迭代机型，例如 Galaxy Book Flex2 和 Notebook Plus 2。现在三星放出了关于 Notebook Plus 2 的官方开箱视频，为用户介绍了更多关于该机的内容。

类别参数
机身尺寸359.2 x 241.3 x 18.8 mm
重量1.81 kg ~ 1.89 kg
 OSWindows 10 Pro
Windows 10 Home
Linux
屏幕15.6英寸 FHD (1920 x 1080), 防眩光
CPU11代 Intel 酷睿  i7、i5、i3、奔腾、赛扬
显卡Intel® Iris® Xe 核显
NVIDIA MX450独显
配色迷雾灰、纯白
内存最高 16GB (DDR4)
硬盘(HDD) 1TB
(NVMe SSD) 128GB, 256GB, 512GB
镜头720p
音频 2 ×1.5W 立体声扬声器
网络802.11 ax 2X2 / 802.11 ac 1X1, 蓝牙 5.1, 千兆网口
电池43Wh
接口USB-C、USB 3.0、USB 2.0、MicroSD、HDMI、耳机孔、有线网口, 安全接口

IT之家了解到，该机根据参数不同，售价自 75.5 万韩元至 194 万韩元不等，约合人民币 4496 元至 11553 元。

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关键词：三星视频

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