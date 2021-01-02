三星 Notebook Plus 2 官方开箱视频：纯白机身、11 代酷睿 + MX450

IT之家1月2日消息 三星上个月推出了多款迭代机型，例如 Galaxy Book Flex2 和 Notebook Plus 2。现在三星放出了关于 Notebook Plus 2 的官方开箱视频，为用户介绍了更多关于该机的内容。
|类别
|参数
|机身尺寸
|359.2 x 241.3 x 18.8 mm
|重量
|1.81 kg ~ 1.89 kg
|OS
|Windows 10 Pro
Windows 10 Home
Linux
|屏幕
|15.6英寸 FHD (1920 x 1080), 防眩光
|CPU
|11代 Intel 酷睿 i7、i5、i3、奔腾、赛扬
|显卡
|Intel® Iris® Xe 核显
NVIDIA MX450独显
|配色
|迷雾灰、纯白
|内存
|最高 16GB (DDR4)
|硬盘
|(HDD) 1TB
(NVMe SSD) 128GB, 256GB, 512GB
|镜头
|720p
|音频
|2 ×1.5W 立体声扬声器
|网络
|802.11 ax 2X2 / 802.11 ac 1X1, 蓝牙 5.1, 千兆网口
|电池
|43Wh
|接口
|USB-C、USB 3.0、USB 2.0、MicroSD、HDMI、耳机孔、有线网口, 安全接口
IT之家了解到，该机根据参数不同，售价自 75.5 万韩元至 194 万韩元不等，约合人民币 4496 元至 11553 元。