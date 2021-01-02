全国乘联会秘书长：特斯拉 Model Y 降价将冲击传统豪华车

IT之家 1 月 2 日消息 2021 年 1 月 1 日，特斯拉中国本土生产的 ModelY 以及改版 Model 3 上市，特斯拉随即大幅调整了 Model Y 车型售价。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树对此发表评论，认为将冲击传统豪华车市场。

国产 Model Y 长续航版 33.99 万元（此前为 48.8 万元），高性能版 36.99 万元（此前为 53.5 万元），改版 Model 3 标准续航升级版售价 249900 元，高性能版售价 339900 元起。

IT之家曾报道，知名特斯拉配件网站 Tesmanian 援引消息人士称，在特斯拉 Model Y 车型大降价的 10 小时内，订单数量就飙升至逾 10 万辆。业界人士也纷纷对此给出自己的看法。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，特斯拉 Model Y 降价主要冲击传统豪华车，尤其是改变了 SUV 的高溢价的默认规则。之后，特斯拉将与造车新势力共同做大市场。

他表示，此次降价之后，特斯拉 Model Y 与奥迪 Q5、奔驰 GLC、宝马 X3 的竞争价格关系将发生明显的逆转，特斯拉 Model Y 的相对具有一定的优势。