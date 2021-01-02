“世界最小 3G 手机” Tiny T2 发售：待机 7 天，售价约 936 元

IT之家1月2日消息 被称为 “世界最小 3G 手机”的 Zanco Tiny T2 于今年 1 月在海外众筹，目前已经成功完成众筹，12 月 30 日开始预订。正式版零售价格为 14800 日元，约合人民币 936 元。这款手机尽管有着小巧的外观，但是支持蓝牙、搭载摄像头，甚至可以进行游戏。

Tiny T2 的尺寸仅为 61mm×30mm×16.5mm，重量仅为 31g。手机搭载 MT6276A 处理器，具备 64MB 内存以及 128MB ROM，可扩展最大 32GB 的 TF 卡。网络方面，支持 2G、3G 信号，协议支持 WCDMA/GSM/GPRS/EDGE/HSDPA。此外，还支持蓝牙 3.0 以及 FM 收音机。

手机配备 128×96 像素 TFT 彩色显示屏以及 30 万像素摄像头，甚至可以进行视频录制、MP4 视频播放功能。此外，3.5mm 耳机孔也没有缩水。手机电池容量为 500mAh，最高可以续航 7 天。

游戏方面，Zanco Tiny T2 支持 Doodle Jump、贪食蛇等 7 款游戏，重回十几年前的塞班智能机时代。

IT之家了解到，这款手机众筹时的价格最低仅为 59 美元，约合人民币 385 元。目前该项目已经众筹结束，将于 2021 年 2 月 11 日发货，目前零售价约合人民币 936 元。